Asedio kirchnerista sobre Axel Kicillof

Máximo Kirchner le camina la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof . El jueves viajó a Carmen de Areco y encabezó un acto junto al intendente camporista Iván Villagrán , que lo impulsa como candidato presidencial. En su discurso, insistió con la postulación de Cristina Fernández de Kirchner para 2027 y, sin nombrarlo, apuntó contra el gobernador, a quien llamó “hombrecito”.

En paralelo, a 150 kilómetros de allí, en San José 1111, Facundo Tignanelli , uno de los coroneles de La Cámpora , encabezó un acto frente al departamento donde CFK cumple su condena de prisión. Ella se asomó a saludar. La movida tuvo como consigna “La Matanza con Cristina” y el diputado movilizó a sectores y agrupaciones del distrito que sueña gobernar.

El objetivo fue, sobre todo, pegarle al tándem que integran el intendente Fernando Espinoza y la vicegobernadora Verónica Magario . “Es lamentable que se hayan alejado de Cristina y no estén dando respuestas a los vecinos”, lanzó. Horas antes, en una entrevista con Futurock, comparó a Kicillof con Augusto Timoteo Vandor, el sindicalista que en los años 60 buscó construir un “peronismo sin Perón” y fue asesinado a tiros en su oficina de la UOM.

En el Día de la Independencia, Kirchner y Tignanelli hicieron un juego de pinzas sobre Kicillof. El líder de La Cámpora avisó que la avanzada recién empieza y que el camino hacia un posible acuerdo electoral en 2027 va a ser largo y tedioso.

Kirchner insiste con instalar la candidatura presidencial de su madre y, en paralelo, pone en marcha un operativo de presión sobre los intendentes agrupados en el Movimiento Derecho al Futuro en sus propios distritos. Los municipios serán el nuevo frente de batalla en la interna peronista.

Apunten contra Axel Kicillof

El del 9 de julio fue el último capítulo de la pelea sin fin. Días antes, por orden directa de Kirchner, toda la primera línea de La Cámpora salió en simultáneo a poner sobre Kicillof el mote “candidato del poder económico” y a instalar que hay “apellidos peligrosos” que están “proscriptos”. Wado de Pedro, Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Rodolfo Tailhade, Fernanda Raverta y Teresa García, entre otros, repitieron variantes del mismo argumento.

"Mis abuelos trabajaron para que Perón vuelva, no para encontrar una alternativa con Vandor...mi historia personal y política tiene que ver con eso, necesitamos una figura como la de Cristina"



Facundo Tignanelli, diputado de PBA y militante de la Cámpora en #TotalNormalidad pic.twitter.com/ZEvWWTTozM — Futurock.fm (@futurockOk) July 8, 2026

En el camporismo insisten con que CFK es quien mejor mide y la única con capacidad de conducción en el peronismo. Por eso agitan la bandera de la candidatura 2027, aunque sin explicar el camino jurídico o político que hiciera posible la proscripción denunciada.

Del lado de Kicillof, la orden se mantiene: en un encuentro del MDF -con el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis y el mandamás de Avellaneda Jorge Ferraresi, a la cabeza- reiteraron la estrategia de no confrontar y sostener el eje en el enfrentamiento con el presidente Javier Milei.

En La Plata miran encuestas que posicionan al gobernador como el dirigente opositor con mejores chances y se preparan para redoblar la gira por las provincias.

La Matanza, el premio mayor

El nuevo frente de batalla será territorial. El kirchnerismo está decidido a avanzar con una estrategia para caminar los distritos gobernados por axelistas y golpear la principal fuerza del MDF, la de los jefes comunales. Con la venia de Cristina, los principales objetivos son La Matanza y Avellaneda, aunque también hay otros territorios en la mira. El mensaje es el mismo que buscan enviar a los gobernadores que cierren acuerdos con Milei: aunque no tengan chances, La Cámpora les plantará candidatos para complicarles el camino a 2027.

La Matanza es el distrito más poblado del país y el bastión histórico del cristinismo: en las PASO de 2011, sacó 65 por ciento de los votos. Por eso, Tignanelli lo camina con la imagen de la expresidenta como bandera. Y no es el único: el senador bonaerense Sergio Berni repite a quien lo quiera escuchar en la Legislatura que comenzará a recorrer La Matanza para lanzarse como candidato y enfrentar a Magario.

La jugada de Sergio Berni

Berni, convertido en un carapintada K, es uno de los que alienta la alternativa de una ruptura total con Kicillof. La agita desde el Senado, ahora en tándem con Mario Ishii, el barón de José C. Paz. En la última sesión, enfrentaron a Magario y al kicillofismo en el recinto. En la Legislatura bonaerense describen la situación del interbloque Unión por la Patria como una fractura de hecho.

Berni asegura conocer al detalle La Matanza -residió buena parte de sus cuatro años como ministro de Seguridad de Kicillof en el Complejo de Puente 12, en Ciudad Evita- y evalúa una campaña de instalación para competirle a la vicegobernadora, quien podría intentar el regreso al pago chico. A ese armado se suma la sombra de Tignanelli sobre la sucesión de Espinoza y la presidencia de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que hoy conduce el intendente y que el sector de Cristina Kirchner busca arrebatarle.

El mapa del conurbano

El asedio a Kicillof y sus intendentes se expandirá por el conurbano. En Avellaneda, Emmanuel González Santalla, referente de La Cámpora en el distrito, camina para enfrentar eventualmente a Magdalena Sierra, la esposa de Ferraresi, uno de los principales aliados territoriales de Kicillof, quien dejó la intendencia en manos de ella para recorrer la provincia y pelear por la gobernación.

En San Martín, distintos sectores peronistas preparan una interna contra el intendente Fernando Moreira, delfín de Katopodis: el kirchnerismo impulsa ahí al economista Hernán Letcher, mientras el Movimiento Evita y el Frente Renovador estudian candidaturas propias. En Morón, la ruptura entre el intendente Lucas Ghi y su ex jefe político Martín Sabbatella, hoy alineado con CFK, plantea un escenario similar.

Kicillof, arriba en las encuestas

Todo esto ocurre mientras la imagen del gobernador crece en las encuestas. Según un relevamiento de la consultora Casa Tres, Kicillof encabeza el ranking de dirigentes opositores con el 34% de las menciones -contra apenas el 6% que tenía al arrancar su gestión-, seguido de Cristina Kirchner con el 19%, Mauricio Macri con el 7%, Myriam Bregman con el 6% y Sergio Massa, relegado, con el 2%.

INTERNA PERONISTA LADO B



Buenos Aires: Mar Chiquita, infierno grandehttps://t.co/Dk0buY1oxA — LETRA P (@Letra_P) July 8, 2026

Un estudio de Opina Argentina ubicó al mandatario bonaerense como el dirigente nacional con mejor valoración: 44% de imagen positiva y 52% de negativa, prácticamente empatado con Patricia Bullrich (44% y 53%), aunque el gobernador le saca ventaja en el segmento de imagen “muy positiva”, con el 31% contra el 26% de la exministra de Seguridad. El último trabajo de Management & Fit confirmó la tendencia: Kicillof lidera con el 34,1% de imagen positiva, secundado por CFK con el 33,5% y Bullrich con el 32,9%, mientras Milei cae al séptimo lugar con el 30,3%.

Pedidos de tregua

Los datos de las encuestas le cargan combustible a la estrategia de Kicillof, que se basa en esquivar todo lo posible la confrontación directa con el kirchnerismo y enfocarse en el camino que lo lleve a convertirse en el dirigente opositor mejor posicionado para derrotar a Milei en 2027 de cara a una negociación con el kirchnerismo. “Queremos llegar a ese momento lo más fortalecidos posibles”, dicen en La Plata.

Por lo bajo, los pedidos de tregua se repiten. Esta semana, el grupo de intendentes peronistas del conurbano que integran Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) -equidistantes en la pelea- redoblaron el pedido para que los protagonistas bajen el tono de la pelea y se concentren en construir oposición al gobierno libertario. Sergio Massa y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, son otros que se ofrecen como mediadores.

La pulseada entre CFK y Kicillof incomoda cada vez más al resto de los actores del peronismo. Pero las distancias entre San José 1111 y La Plata se agrandan cada vez más y en el subsuelo de la interna hay ánimo de guerra.