Presupuesto 2026: Juan Pazo reaccionó mal cuando le recordaron su departamento en Miami sin declarar

El debate del Presupuesto 2026 retomó este miércoles en Diputados con momentos de tensión. El titular de la ARCA, Juan Pazo , empezó su exposición cruzándose con el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez , quien le reprochó los departamentos del funcionario en Miami que no aparecieron en su declaración. Después prometió bajar impuestos y defendió beneficios a las cerealeras.

Como explicó Letra P , el funcionario, cercano a Santiago Caputo , tiene en Miami junto a su esposa una compañía y un departamento que no informó en su declaración ante la Oficina Anticorrupción y preside otra compañía fantasma. El tema apareció al inicio de la reunión de comisión de Presupuesto, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch , y debate la ley de leyes del año que viene.

Pazo respondió a una chicana de Martínez, quien no soportó que, en su exposición inicial, el funcionario haya ignorado el Presupuesto 2026 cómo temática. “Es el proyecto de la reunión: es como si yo me pusiera a hablar de los departamentos de Miami de usted”, fue la ironía del santafesino.

El titular de la ARCA perdió la calma: “A diferencia de ustedes, tengo declarado todos los ingresos y las declaraciones juradas, que se miran en forma conjunta: la de mi mujer y la mía, que trabajé toda mi vida en el sector privado. No como usted. He presentado toda la documentación. Tienen que probar trabajando: es una actividad dignificante”, le respondió el funcionario a Martínez.

Un rato después, Pazo le tuvo que pedir perdón al diputado Christian Castillo , del FIT, quien le recordó que desde adolescente tiene cuil. “Si lo molestó, le pido disculpas”, se retractó.

Las promesas de Juan Pazo

Pazo empezó su alocución accidentada, porque expuso sobre el proyecto de inocencia fiscal, que busca reducir sanciones a presuntos evasores. No habló del Presupuesto 2026, que era el tema de la reunión. “Soy el administrador de recursos tributarios; no el armador del Presupuesto”, se excusó el funcionario, motivo de airados reclamos de Unión por la Patria. Benegas Lynch logró que el titular de la ARCA hablara de la ley de leyes para encauzar la reunión.

Pazo contó que recibió una situación “crítica”, con una evasión del IVA del 37%, “similar a la de la crisis post 2021”; y una informalidad laboral del 40%. "Tenemos más de 10 millones de puestos de trabajo registrados en el SIPA; 5 millones de monotributistas, 1 millón de autónomos, 500 mil trabajadores de casas particulares, y más de 4 millones de trabajadores en la economía informal", detalló.

diputados pazo

El funcionario consideró que su principal objetivo es facilitar el pago de impuestos -nadie va a necesitar un contador- y “ampliar la base tributaria”, que tiene el 70% de la recaudación en sólo el 11% de los contribuyentes. “El incentivo es que haya más crédito. Era del 2.5 del PIB cuando llegamos y ahora está en 9%. En Uruguay y Chile, es del 60%”, describió.

Pazo destacó medidas como la simplificación de IVA y devolución adeudadas de impuestos. “Nosotros estamos de acuerdo con la libertad para trabajar de la mayoría de los argentinos. Muchos están fuera del régimen y buscaron preservar su moneda y su trabajo”.

No beneficiamos a las cerealeras

En las dos rondas de preguntas que hubo, Pazo confirmó la decisión de Milei de reducir la presión tributaria, aunque no dio detalles. “Todo va encaminado a una simplificación tributaria. Seguiremos tratando de tener superávit fiscal para seguir bajando impuestos”, prometió.

Una de las críticas repetidas fue la decisión que tomó el Gobierno de reducir a cero las retenciones a las exportaciones durante pocos días, una medida que ocasionó críticas de las entidades rurales, que denunciaron un beneficio acotado a las grandes cerealeras.

Pazo negó esas tensiones. “Hubo una liquidación de 10.6 millones de dólares, en toneladas físicas. Vendieron productores, porque las exportadoras no tenían para abastecer el stock. Estamos viendo récord de información de carne bovina y porcina”, destacó.

Ante la insistencia, el funcionario describió la cronología de la decisión que le permitió al Gobierno absorber siete mil millones de dólares y contener el tipo de cambio.

“La medida fue tomada de manera independiente, por un número reducido de funcionarios públicos. Fue sin consultar a nadie ni beneficiar a nadie concreto. No como el dólar soja, que stockean 5 mil millones de dólares para darle el beneficio. Alguno va a tener que dar explicaciones”, sostuvo, en alusión a la última parte de la gestión de Sergio Massa, como ministro de Economía.