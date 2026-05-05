Chubut: Ignacio Torres movió el gabinete para reordenar las prioridades de la gestión

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , puso en funciones a las nuevas autoridades en algunas de las áreas clave de su gobierno, reconfigurando prioridades para la gestión provincial . Los cambios incluyen designaciones en Economía, Salud y organismos estratégicos. En paralelo, logró acomodar el frente sindical al firmar un acuerdo paritario con los principales gremios estatales.

Durante el acto, el mandatario tomó juramento a los funcionarios designados mediante decretos firmados el 4 de mayo, con la refrenda del ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi . La ceremonia se realizó en la Sala de Situación y reunió a integrantes del Ejecutivo y representantes institucionales.

Entre los principales nombramientos, Gustavo Martín Paz asumió como ministro de Economía en reemplazo de Miguel Ángel Arnaudo , quien pasó a ocupar la presidencia del Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) . A su vez, se dejó sin efecto la designación previa de Martín Oscar Sterner en ese organismo, en uno de los cambios dentro de los cambios que viene experimentando la adminitración provincial.

En paralelo, Andrés Pedro Arbeletche fue designado secretario de Coordinación de Gabinete, cargo que hasta entonces ocupaba Jennifer Contardi. Además, Sergio Javier Wisky asumió como secretario de Salud en reemplazo de Denise Raquel Acosta.

Por su parte, Contardi fue nombrada subsecretaria de Autotransporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Gobierno, en sustitución de Ariel Mastrogiovanni, según lo establecido en los decretos oficiales.

Ignacio Torres acordó con los gremios estatales

En paralelo a los cambios en el gabinete, el Gobierno provincial avanzó en la negociación paritaria con os gremios de la Administración Pública y alcanzó un acuerdo con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC).

Dando cierre a uno de los conflictos que amenazaba con escalar en la Patagonia, la pauta salarial se acordó un aumento de un 6% sobre el básico, distribuido en tres tramos del dos por ciento durante mayo, junio y julio. Las partes destacaron que el esquema de aumentos se ubica por encima de los últimos índices de inflación informados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El acuerdo incluyó además un bono remunerativo no bonificable de $100.000 para sectores que no registren mejoras adicionales, así como modificaciones en distintos adicionales específicos para áreas de la administración pública.

Entre ellos, se destacó la actualización del ítem “Código 1.173” para agentes de la Dirección de Comunicaciones, que pasará a calcularse sobre el 100% del básico de la categoría 16. También se acordaron incrementos progresivos en el adicional por manejo del Sistema de Administración Financiera (SAF).