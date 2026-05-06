Chubut: Ignacio Torres se sienta con los gremios docentes para darle la última puntada a la paritaria estatal

El gobernador Ignacio Torres con algunos de los representantes de los gremios estatales en Chubut. Foto: archivo.

El gobernador Ignacio Torres cerró paritarias con la Policía y el sector de Salud en Chubut , en una jornada clave para ordenar la discusión salarial. Los acuerdos se sumaron a los ya alcanzados con los gremios estatales y dejaron el escenario listo para la negociación con docentes prevista para el miércoles.

El entendimiento con el Consejo de Bienestar Policial (Co.Bi.Pol.) se homologó el martes por la tarde. La propuesta incluyó la incorporación progresiva al básico testigo del Código 1.124, una demanda histórica dentro de la fuerza, con impacto también en los haberes del personal retirado. Casi en paralelo, la negociación con el personal de Salud terminó con una suba del 8% para el personal dependiente del gobierno provincial.

La reunión se realizó en la Jefatura de Policía del Chubut con la participación de autoridades provinciales y representantes del sector. Entre ellos estuvieron el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi , y el titular de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz , junto a la cúpula policial.

El esquema acordado estableció tres tramos de aumento: $8.000 en mayo, $8.000 en junio y $10.000 en julio de 2026. Según se detalló, estos incrementos impactaron de forma directa en el cálculo porcentual de los haberes del personal retirado, respetando la jerarquía correspondiente.

En acuerdo se firmó el martes en la Jefatura de Policía del Chubut.

Las partes también resolvieron mantener abierta la negociación y retomar el diálogo durante julio. El objetivo fue continuar con la recomposición salarial en un contexto económico desafiante a nivel nacional.

Paritarias de Salud

En paralelo, el Gobierno provincial alcanzó un acuerdo con gremios de la salud pública. Participaron entidades como ATSA, UPCN, la Asociación Gremial Médica de Chubut y el Sindicato de Salud Pública, que rubricaron un incremento del 8% sobre el valor móvil del salario básico, a liquidarse en tres tramos consecutivos.

El encuentro se desarrolló en la sede de la Secretaría de Salud en Rawson y fue encabezado por el secretario de Trabajo, Nicolás Zárate, junto al secretario de Salud, Sergio Wisky, además de equipos técnicos de la cartera.

Dentro del acta también se incluyó el compromiso de abonar el arancelamiento hospitalario durante junio. Además, se fijó una mesa técnica para el 18 de mayo, donde se analizará el pase a planta de trabajadores contratados.

Paritarias personal de la Salud en Chubut La paritaria con el personal de la Salud continuará en Chubut.

Por otro lado, se acordó convocar a nuevas paritarias en junio para revisar adicionales específicos del sector. La cuestión de las horas de guardia quedó sujeta a una auditoría técnica previa a su actualización.

El cronograma de negociaciones continuará este miércoles con la convocatoria a los gremios docentes, entre ellos Sadop, UDA, Amet, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) y el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut. La gestión provincial busca así cerrar acuerdos con todos los sectores estatales y consolidar una pauta salarial ordenada.

El Gobierno provincial ya había avanzado en la negociación paritaria con los gremios de la Administración Pública alcanzando un acuerdo con los estatales que contempla un aumento de un 6% sobre el básico, distribuido en tres tramos del dos por ciento durante mayo, junio y julio.

El acuerdo incluyó además un bono remunerativo no bonificable de $100.000 para sectores que no registren mejoras adicionales, así como modificaciones en distintos adicionales específicos para áreas de la administración.