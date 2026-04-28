PATAGONIA

Chubut: con el barril por encima de los U$S 100, Ignacio Torres exigió más inversiones petroleras

El gobernador redobló la apuesta durante el traspaso del área Manantiales Behr, que YPF dejó en manos de PECOM. Subrayó el "contexto extraordinario".

Por Letra P | Periodismo Político
Chubut: con el barril por encima de los U$S 100, Ignacio Torres exigió más inversiones petroleras

Chubut: con el barril por encima de los U$S 100, Ignacio Torres exigió más inversiones petroleras

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, instó a las empresas hidrocarburíferas a aumentar sus inversiones en un "contexto extraordinario" con "mayores niveles de rentabilidad", al participar este lunes de la Asamblea Petrolera realizada en el marco del traspaso del área Manantiales Behr por parte de YPF a la empresa PECOM.

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Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la sede de Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia, el mandatario destacó la millonaria inversión de la compañía en el yacimiento y anticipó que, en función del actual precio del barril, por encima de los U$S 100, la próxima semana iniciará una ronda de reuniones con las operadoras del sector para fortalecer el desarrollo de la industria.

“En un contexto extraordinario como el que estamos atravesando, con mayores niveles de rentabilidad, también son necesarias inversiones extraordinarias”, señaló Torres y, refiriéndose a PECOM, aseguró: “Hoy tenemos la certeza de que hay una empresa que invirtió como corresponde en un área donde antes no se invertía, aumentando la producción y llevando previsibilidad a los trabajadores”.

Fortalecer el potencial del sector en Chubut

El mandatario chubutense destacó que PECOM “no solo cumplió con su compromiso de inversión, sino que además incrementó la producción” y resaltó el trabajo en conjunto de la empresa con su gobierno. “Venimos trabajando en conjunto y tenemos que seguir espalda con espalda, haciendo todo lo necesario para garantizar el trabajo de muchas familias que no sabían qué iba a pasar con Manantiales Behr”, dijo.

Torres asamblea petrolera

Durante el encuentro en el que también estuvieron presentes el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; y el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera; Nacho Torres sostuvo que es "falso que no se pueda desacelerar el declive de una cuenca madura”, y remarcó que “esto quedó demostrado con inversión y decisión”.

Ante la mirada atenta del secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, el diputado Jorge “Loma” Ávila; y del secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Lludgar; Torres machacó con la necesidad de acelerar el ritmo de las inversiones.

“Hoy no estamos en el mismo contexto de meses atrás: el barril supera los 100 dólares y la rentabilidad de las operadoras es significativamente mayor. Por eso, si hay un aumento considerable en la rentabilidad, tiene que traducirse en más inversión y más trabajo. En Manantiales Behr ya no hay incertidumbre: hay una empresa que invierte, produce y genera previsibilidad”, afirmó.

Reinversión y generación de empleo en la Patagonia

Por otra parte, el mandatario se refirió al decreto que autorizó la cesión del área de YPF a PECOM y destacó las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial para sostener la actividad.

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El gobernador Torres junto al secretario general del Sindicato del Petr&oacute;leo y Gas Privado del Chubut, el diputado Jorge &ldquo;Loma&rdquo; &Aacute;vila.

El gobernador Torres junto al secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, el diputado Jorge “Loma” Ávila.

“Bajamos regalías, eliminamos aranceles a los polímeros y también eliminamos el Barril Criollo, lo que permitió que recursos que antes se destinaban a subsidios hoy queden en la cuenca, reinvirtiéndose en producción y empleo”, explicó.

El mensaje de Ignacio Torres

Torres adelantó que la próxima semana iniciará "una ronda de reuniones con operadoras para exigir que, en este contexto de precios internacionales altos, haya un correlato en inversión”.

Además, agradeció “a los trabajadores, a los gremios y especialmente a quienes atravesaron momentos de incertidumbre”, y sostuvo que “esa etapa quedó atrás: hoy hay previsibilidad y una estrategia clara para el desarrollo de la cuenca”.

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