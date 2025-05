Ficha limpia: se trata el proyecto para sacar de la cancha a CFK, pero siguen las sospechas de un boicot

Si bien LLA tendría los votos para la sanción, al cierre de esta nota aún persistían las sospechas entre sus impulsores de que podría haber maniobra para impedir que haya ley. Las versiones son alimentadas porque al Gobierno no le interesaría darle un trofeo al PRO en medio del a campaña porteña, por la referente máximo de este proyecto es la candidata a legisladora Silvia Lospennato . También hay planteos a que Ficha limpia le juegue en contra al gobierno libertario, a través de jueces cercanos a Mauricio Macri .

Por esa razón, si bien el bloque LLA comunicó este lunes que apoya el proyecto, en la cámara alta se especula con que, llegado el caso, podría apelar a bloques aliados para que el proyecto tenga modificaciones. Los reflectores apuntan a la dupla misionera de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut , controlada por Carlos Rovira . Sus voceros confirmaron a Letra P que estarán en el Senado este miércoles, pero no anticiparon su posición.

Oscar Parrilli en #LetraP en Radio 10 Conversamos con el Senador sobre Ficha Limpia. @OscarParrilli afirma que a @CFKArgentina "la quieren callar" AM 710 https://t.co/DJztaosdwo pic.twitter.com/6tig8ZulxO

A ese acuerdo se llegó en una amena reunión de labor parlamentaria, en la que la vicepresidenta se mostró feliz por poder nombrar al cordobés: hasta fue a buscar masas por pedido de UP. Las miradas estaban puestas en el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche , quien no abrió la boca. Tampoco anticipó el proyecto para congelar dietas, que el oficialismo podría pedir durante la sesión.

Ficha limpia, a todo o nada

Este lunes, Santiago Caputo no se cansó de alentar las sospechas, con la filtración de versiones sobre la necesidad de suspender Ficha limpia en caso de no estar los 37 votos necesarios para la sanción, sin importar la cantidad de bancas ocupadas. Lo cierto es que el único bloque que anticipó su rechazo es UP y sin su plantel, el recinto tiene 38 bancas a ocupar.

Si hay dos que fallan, el proyecto para proscribir a CFK no llega a ser ley. Es por eso que, si hay un planteo de Misiones, el oficialismo podría señalar que es necesario tenerlo en cuenta para que no se caiga la aprobación de Ficha limpia en Diputados. Nadie en el Senado niega que esa sea una posibilidad.

De hecho, en la cámara baja, el bloque de Misiones votó a favor, pero planteó disidencias en el dictamen: propuso incorporar los delitos informáticos como causal de prohibición para competir. Si vuelve con esa propuesta en el recinto, Ficha limpia no será ley. ¿Es por eso que el Gobierno insistió en que el tema quede para el final? Nadie lo confirma.

"Lo único que podemos decir es que los seis votos de LLA para Ficha limpia estarán", repetían este martes fuentes del oficialismo en el Senado. Más curiosidad causó que Atauche no hablara de su prometido proyecto para congelar las dietas, anunciado en un comunicado, que no calló nada bien entre los posibles aliados. Como se trata de una resolución, necesita dos tercios y puede ser presentada durante la sesión.

Hay autoridades

La sesión comenzará con la elección de autoridades del Senado. Por si acaso, en el plan de labor parlamentaria se definió la votación nominal. En febrero, no pudieron elegirse los cargos porque no aportó con el cuórum la dupla de Santa Cruz: Natalia Gadano y José María Carambia. Esta vez deberían quedarse en sus bancas para que no caiga Ficha limpia. Eso espera el oficialismo.

Luego seguirá con tratados y acuerdos para embajadores, como los de Alejandro Oxenford (Estados Unidos) y Wenceslao Bunge Saravia (España). Luego, se aprobará un proyecto para aportar 200 mil millones de pesos a Bahía Blanca, como ayuda por los daños sufridos en la inundación. Después será el turno de votar Ficha limpia.

Javier Milei en Bahía Blanca.jpeg Javier Milei en Bahía Blanca con Federico Susbielles, Guillermo Francos, Luis Petri, Patricia Bullrich y Karina Milei. Foto: Pablo Noir / La Brújula 24

Las autoridades seguirán igual a excepción de Viramonte, quien reemplazará a María Laura Izzo, quien renunció el año pasado molesta por despidos definidos por la vicepresidenta, con ayuda de funcionarios de segundo orden que fueron relegados la semana pasada.

El resto de las autoridades fueron prorrogadas en febrero y no se alterarían. El libertario Bartolomé Abdala seguirá como presidente provisional, la tercera autoridad del país. La vicepresidencia del Senado está a cargo de Silvia Sapag (UP), la vice primera para Carolina Losada (UCR), y la segunda para la cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas).

Como secretario parlamentario continuará Agustín Giustinian, un exasesor del PRO convertido en mano derecha de Villarruel. La prosecretaría parlamentaria la retiene Dolores Martínez, radical, cercana a Martín Lousteau. Si Viramonte finalmente puede ser elegido como secretario administrativo, ocupará un lugar que quedó vacante.

La prosecretaría administrativa la tiene el radical Lucas Clark, cercano a Alfredo Cornejo. Santa Cruz pidió este lugar en febrero, pero a UP no le interesa, por lo que si prospera la negociación vigente seguirá en manos de la UCR. Manuel Chavarría seguiría siendo prosecretario de coordinación operativa. Es un empleado cercano al senador Juan Carlos Romero, un actor clave en cada rosca del Senado.