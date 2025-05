Cómo se gestó la elección de Robert Prevost en un cónclave sin mayorías claras

En ese clima de dispersión y cautela, versiones no confirmadas indicaron que Parolin y Tagle exploraron un acuerdo táctico para bloquear la avanzada conservadora de Erdo. Una suerte de "tackle", con el objetivo de frenar el ascenso del húngaro y girar hacia un perfil más bergogliano moderado.

La hipótesis, alimentada por filtraciones desde la Casa Santa Marta, ganó fuerza a medida que se consolidaba la búsqueda de un liderazgo capaz de articular sin polarizar.

Prevost, hasta entonces sin chances visibles, empezó a sumar apoyos desde sectores diversos. Su bajo perfil, su experiencia pastoral en América Latina y su estilo dialoguista habrían operado como factores clave para articular un consenso impensado.

Como en todo cónclave, la información oficial fue nula, pero los relatos alternativos se multiplicaron. Circularon desde rumores sobre el fallecimiento de un cardenal hasta versiones de votos autoadjudicados, una práctica prohibida por las normas canónicas; pasando por reuniones informales en los jardines del Vaticano que remiten más al guion de Cónclave, la película, que a los protocolos reales del Vaticano.

