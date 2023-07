Horacio Rodríguez Larreta se muestra confiado en el duelo interno que libra con Patricia Bullrich para las primarias del 13 de agosto. En diálogo exclusivo con Letra P , el precandidato a la presidencia por Juntos por el Cambio (JxC) , de campaña en Córdoba en la previa de las elecciones municipales de la capital provincial, desestima las encuestas -las que le dan ventaja y, también, las que no le son favorables- y se aferra al triunfo santafesino del fin de semana pasado para asegurar que, en la soledad del cuarto oscuro, la gente termina inclinándose por los valores y las propuestas. Llama a la unidad de la coalición y promete trabajar con su adversaria interna después de las PASO "para ganarle al kirchnerismo", pero es duro al marcar diferencias: "Yo no creo en la Argentina de la violencia" .

-Para una pelea se necesitan dos, igual que para el tango. Yo no estoy para eso, no hay que generalizar. No hago ninguna crítica personal, no agravio. No lo hice y no lo voy a hacer. Trabajo por la unidad, por más que otros, otras, lo hagan conmigo. Puedo tener diferencias de visión, por eso estamos en diferentes listas.