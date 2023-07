De Loredo se define como un rupturista. Por eso no extraña que cada intervención no se parezca a otra. Un poco más desordenado que en otras oportunidades rompió, también, con el consejo de sus asesores y se agradeció a sí mismo por no haber cambiado el eje de su campaña, por no haberse “traicionado”, ante los embates del oficialismo liderado por el gobernador electo Martín Llaryora.