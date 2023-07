A contramano de los rumores que buscan instalarse en diferentes campamentos del mundillo político nacional, Schiaretti asegura que su candidatura se mantiene tan firme como el primer día y que no tiene pensado abandonar la pelea por la Casa Rosada hasta que no sean las urnas las que le indiquen lo contrario. Apoyado en la Región Centro como base fundamental para superar el piso necesario en las primarias , pone el horizonte en el 22 de octubre y comienza un recorrido que tiene al campo, su principal aliado estratégico, como punto de partida.

Más allá de los días complejos que vive Bullrich tras la dura derrota de su candidata, Carolina Losada, en Santa Fe, a Schiaretti nunca le gustó demasiado el perfil de la exministra, pero no deja de ser curioso su intento de esmerilarla en un distrito en el que Larreta no repunta en las encuestas, producto de la atomización del electorado en una amplia oferta que encuentra, en el gobernador, el perfil moderado y de centro. “Veo que habla de orden, pero no tiene propuestas concretas para superar la grieta”, asegura a viva voz en un movimiento que parece no dejar de lado los dardos recibidos desde ese sector del cambiemismo en la previa de la elección provincial que terminó con un ajustado triunfo de Martín Llaryora.

Embed Argentina tiene todas las posibilidades para salir adelante. Para reducir el déficit fiscal no hace falta un ajuste salvaje, simplemente hay que evitar la superposición de funciones entre Nación, Provincia y Municipio; los subsidios tienen que ser para quienes lo necesitan y las… pic.twitter.com/d95Bo8Fpwi — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) July 19, 2023

Si bien existen coincidencias respecto del diagnóstico, al cordobés no le convence el discurso de “todo o nada” que plantea la exministra. Lo considera “un error”, aunque no descarta acercamientos en caso de que el comportamiento de Bullrich se asemeje a su posición antigrieta.

De todos modos, en otra entrevista con Radio Mitre Córdoba, el gobernador afirmó su intención de competir abiertamente hasta el 22 de octubre y, a partir de un eventual escenario de ballotage, pensar en nuevas alianzas que unifiquen criterios de cara a un eventual programa de gobierno. "Después de la primera vuelta se puede retomar este planteo y ver si conseguimos hacer un gobierno de unidad nacional", aseguró allí.

“Yo no sé si soy el más cordobés de todos, pero estoy seguro de que no hay nadie más cordobés que yo”. Con esa frase, Schiaretti suele ilustrar su sentimiento de pertenencia a la ciudad en la que nació y desde dónde empezó a forjar su actividad política. “Hasta cuando hablo en otro idioma tengo el acento”, dice casi reversionando al clásico cuartetero de Rodrigo Bueno. Por esa cuestiones que mezclan lo sentimental y lo político es que resulta trascendental para el mandatario lo que suceda este domingo en la elección capitalina.

Desde que llegó de la gira por los Estados Unidos, Schiaretti concentró su actividad en la capital provincial, donde el peronismo se jugará una carta clave el próximo domingo para intentar sostener el gobierno de la segunda ciudad más importante del país. Como ya contó Letra P, en esa elección se definirán muchas más cosas que el nuevo gobierno de la capital. Todas tienen que ver con el futuro inmediato del peronismo de Córdoba, del cual Schiaretti se siente abanderado y el que quiere proyectar como modelo para el resto del país.

“Hasta 2019, decían que ser intendente de Córdoba era como ir a la silla eléctrica, pero Martín tomó una Municipalidad que estaba en manos del sindicato y se la devolvió a los vecinos. Acomodó las cuentas, hizo un montón de obras y a su lado siempre estuvo Daniel Passerini. Del mismo modo que lo hicimos nosotros, ellos saben lo que es administrar. No precisan aprender y reconocen la importancia del trabajo conjunto entre la provincia y la ciudad”, dijo este miércoles.

Luego de su paso por la exposición Rural de Río Cuarto, el gobernador acompañará a Passerini y a Llaryora en el cierre de campaña y comenzará una gira que incluirá medios y visitas a puntos estratégicos de la región central del país, con la Expo Rural de Palermo como uno de los platos fuertes del recorrido. Esperando celebrar este domingo por la noche, el cordobés augura arrancar el lunes una campaña nacional en la que busca convertirse en un protagonista decisivo. “Será una campaña intensa”, aseguran en su entorno y se preparan para dar pelea.