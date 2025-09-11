LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Gustavo Sáenz escala la tensión con Javier Milei y judicializa las pensiones por invalidez suspendidas

El gobernador de Salta va a la Corte para recuperar los beneficios que cortó la Nación. Propone destinar a jubilados los fondos para planes a extranjeros.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, defendió que su provincia cobre la atención médica a ciudadanos extranjeros.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, defendió que su provincia cobre la atención médica a ciudadanos extranjeros.

La quita de pensiones por invalidez dispuesta por el gobierno de Javier Milei les estalló en las manos a los gobernadores, que de a poco comienzan a alzar la voz por este conflicto. Uno de los más enérgicos es el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, quien calificó como una "torpeza" la medida nacional.

Notas Relacionadas
El ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey se reunió con Cristina Fernández de Kirchner.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Urtubey posó con CFK para obturar el drenaje de apoyos K en Salta

Por  Ramiro Garrocho

"No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente para que acuda al lugar donde tiene que hacerse la auditoría, que en geografías tan amplias como la de Salta, donde hay parajes muy alejados", explicó. Ocurre que la baja se produjo, mayormente, porque la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no encontró a los beneficiarios para ser nofificados de que debían presentarse ante la ANSES para una auditoría.

Salta acude a la Corte Suprema de Justicia

Por instrucciones de Sáenz, la Fiscalía de Estado de Salta acudió a la Corte Suprema de Justicia para solicitar la restitución inmediata de las pensiones no contributivas por invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos por el Gobierno y la Agencia Nacional de Discapacidad.

El gobernador comparó la situación con otra realidad que golpea a las provincias del norte y planteó “suspender los planes sociales en zona de frontera, sobre todo las provincias que somos fronterizas, que vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino", afirmó. Por eso, sugirió que se deben "suspender todos los planes sociales en zona de frontera" y exigir que "vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país".

Con esta medida, el gobernador sostiene que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad. "Se estaría evitando la cantidad de fondos que estamos dilapidando en los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país", explicó.

Asimismo, Sáenz defendió la decisión provincial de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, una medida que tomó porque "era muy injusto ver los tour de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales".

El cobro de atención médica en Salta

"Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Si no pagás, no te atienden", aunque reconoció que "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida".

En el recurso de amparo presentado, Salta reclama el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos para las personas con residencia en esa provincia, el pago retroactivo a los beneficiarios y que se declare la nulidad de las auditorías y "procedimientos irregulares implementados por la ANDIS".

Finalmente, solicita que se adopten medidas "urgentes" para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible, en el cual se respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Temas
Notas Relacionadas
Salta: Juan Carlos Romero apuesta a un triunfo libertario para ahuyentar el fin de ciclo
DINASTÍA EN JAQUE

Romero apuesta a un triunfo libertario para ahuyentar el fin de ciclo en Salta

El senador se bajó de la pelea 2025, pero conserva una cuota de poder en su distrito. El coqueteo con Provincias Unidas. La pelea en la capital provincial.
El ex gobernador Juan Manuel Urtubey es el candidato a senador por Fuerza Patria en Salta. 
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Salta: Urtubey pierde aliados y se tensa la relación con el saencismo

El exgobernador busca llegar al Senado por Fuerza Patria. Sectores kirchneristas dejaron de acompañarlo. Cruces con un aliado de Gustavo Sáenz.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Andrés Fassi, presidente de Talleres
Perdimos, Javier

Fassi le pidió disculpas a Chiqui Tapia y termina la guerra por las SAD en el fútbol

Por  Yanina Passero
Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad recorren Misiones en el marco de la camapaña 2025. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Misiones: espalda con espalda, Passalacqua y Herrera Ahuad redoblan su apuesta al diálogo federal

Por  César Pucheta
Alberto Weretilneck se juega su capacidad de negociación y la capacidad de continuar en el poder de Río Negro.
VOLVER A EMPEZAR

Weretilneck advierte que el veto a la ley de los ATN detona las negociaciones con la Casa Rosada

Por  Ariel Boffelli
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy. 
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Sadir supedita un encuentro con la Casa Rosada a las inversiones que faltan: "Saben lo que necesitamos"

Por  Ramiro Garrocho