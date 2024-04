Guillermo Francos contuvo a los intendentes del interior, pero se fue de Rosario sin anuncios concretos

LIBERTARIOS VS FEDERALES

Francos arribó al Centro de Expresiones Contemporáneas de buen humor. Se permitió incluso alguna broma con los periodistas, a los que les anunció “declaraciones explosivas”. Su equipo ya lo esperaba, con un ojo en la reunión y con otro ojo en el tramo final de la negociación por la ley ómnibus: los operadores del ministro no parecían preocupados por las declaraciones de Elisa Carrió y anunciaban que la reforma del impuesto a los cigarrillos probablemente no prospere “porque la oposición no se pone de acuerdo”. Festeja el Señor del Tabaco.