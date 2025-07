El gabinete de Martín Llaryora pone primera en la campaña y confronta sin filtros con Javier Milei

El Gran Córdoba se activa y el cordobesismo no le deja pasar una a poder central

Todavía la rosca política no entró en momento de definiciones de las alianzas y las listas que competirán en las elecciones de octubre, pero la campaña ya arrancó. En Córdoba perfila una dura confrontación polarizada entre el cordobesismo de Martín Llaryora y la tropa de Javier Milei , estos últimos con nombres bajo siete llaves.

Libertarios vs. Federales

La orden del gobernador de hacer equilibrio y no cruzar guantes con el Gobierno nacional ya quedó definitivamente atrás. Ahora sí parece que llegó el momento de diferenciarse y de entrar al golpe por golpe.

“Llaryora no gobierna: reparte favores. Llega como un gran dador, como si la plata fuera suya, y reparte beneficios entre algunos pocos. Otorga privilegios selectivos a comerciantes de Sinsacate, mientras que en el resto de Córdoba el impuesto a los Ingresos Brutos ahoga al comercio y funde a miles de emprendedores”, se quejó.

Y agregó: “La ampliación de red de gas: ¿es la prioridad número uno? La única lógica que aparece es la discrecionalidad pura, el reparto a dedo, el uso político del Estado”.

Llaryora representa todo lo que hay que cambiar en Córdoba



En una provincia asfixiada por impuestos, donde las empresas cierran, los comercios luchan por sobrevivir y la creación de empleo está por debajo del promedio nacional, lo que ocurrió en Sinsacate no puede pasar… — Carmen Álvarez Rivero (@carmenAlvarezR) July 24, 2025

Cada palabra fue copia fiel del discurso libertario que baja desde la Casa Rosada, con la demanda de retiro total del Estado, baja de impuestos y dejar todo librado al mercado, desde las obras de infraestructura básica, hasta el sostén de instituciones intermedias.

Brandán replicó con todo, con letra del cordobesismo. “Se llevan la guita que producen nuestros productores y acá no vuelve nada. Argentina es un país federal, no unitario. Los diputados no pueden ser perros falderos del presidente de turno”, señaló.

Gustavo Brandán, picante en redes

Luego la siguió en la red X, defendiendo la presencia del Estado provincial en los municipios. “(La senadora) No sabe nada de este tema, ni nunca lo sabrá porque no le importa el interior del interior. Solo le importa defender sus privilegios, y quedar bien con el Presidente para poder acceder a alguna candidatura futura. Se llenan la boca hablando de Dios, y solo predican odio, mentiras y resentimiento”, fustigó.

gustavo brandán córdoba cabalango obras

La arremetida de Álvarez Rivero fue tan destemplada, que hasta motivó la intervención más conciliadora del legislador radical por el Departamento Totoral, Víctor Molina. “Nos gustaría invitar a la senadora a reunirnos con las autoridades y el sector empresarial, comercial e industrial de Sinsacate. Quizás no conozca que en esta obra de gas, además del aporte del gobierno provincial está el aporte del sector privado”.

La secuencia puso sobre la mesa también la evidencia de que los intendentes no peronistas, huérfanos absolutos de recursos y obras nacionales, se recuestan en los aportes de la Provincia. El “no hay plata” mileísta, los empuja cada vez más a los brazos del oficialismo provincial. No están en condiciones de rechazar obras.

El menú del PJ de Córdoba

Este cruce Alvarez-Brandán se dio pocas horas antes de que el presidente Milei anunciara en la Exposición Rural de Palermo, el sábado, una rebaja parcial en las retenciones a las agroexportaciones.

Fue en respuesta directa a la demanda conjunta de los gobernadores de la Región Centro, Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio) para que se eliminen retenciones, coparticipen los recursos federales y se retomen las obras de infraestructura que Milei puso en punto muerto desde que asumió.

Las diferencias por el capítulo retenciones quedaron algo matizadas con el anuncio oficial de rebajas, pero igual desde el cordobesismo intentaron anotarse a su favor ese cambio. “Pelear por Córdoba da resultados”, dijo Llaryora en sus redes y replicaron al toque sus espadas políticas.

martin Llaryora acuerdo federal.jpeg Martín Llaryora en la firma del Acuerdo Federal. Foto: Gobierno de Córdoba

Ahora el eje de confrontación de modelos se desplazó a la situación de los jubilados, con el anuncio del gobernador cordobés de casi duplicar el haber mínimo, al llevarlo de $380.000 a $700.000, más un bono bimestral de $100.000 para los que cobran menos de $1.300.000.

El contraste con la disposición de MiIei a vetar por segunda oportunidad un aumento a los jubilados aprobado en el Congreso no podría ser mayor.

“En Córdoba hay superávit fiscal, pero sin el hambre de nuestros jubilados”, publicó el ministro Brandán en la red social X.

El Gran Córdoba tiene su propia trinchera

Si bien esta vez el disparador inicial de los cruces verbales fue la aparición en escena de la senadora Alvarez Rivero, en el Departamento Colón, y más específicamente en la zona de Jesús María y Colonia Caroya, la pulseada de campaña promete muchos capítulos, por la referencia territorial de varios dirigentes. Acá se anota otra pelea del pago chico.

Brandán es uno de los ministros del círculo íntimo de Llaryora y en su condición de exintendente de Colonia Caroya juega fuerte en todo Colón, el segundo distrito con más electores de la provincia, después de la ciudad de Córdoba.

Y en la misma zona tiene predicamento el diputado Luis Picat, muy vinculado al agro y referente de los “radicales con peluca” que se pasaron de la UCR al mileísmo.

El propio gobernador asigna alto protagonismo al Gran Córdoba, donde asegura haber realizado en los últimos dos años “la inversión más grande de la historia” en materia de obras y servicios.

llaryora nanini desfile 9 de julio Martín Llaryora y la intendenta de Colonia Caroya, Paola Nanini, en el desfile del 9 de Julio.

El pasado 9 de Julio, la Provincia llevó justamente a Colonia Caroya todo el despliegue que supone el acto oficial por el Día de la Independencia, en lo que localmente se leyó también como un guiño a la intendenta Paola Nanini, sucesora de Brandán en ese cargo.

Manuel Calvo vs. Luis Picat

Ese día, ya hubo un primer chispazo entre el mencionado Picat y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo. Picat acusó a los gobernadores, entre ellos especialmente a Llaryora, de promover un “golpe fiscal” al Gobierno, por pedir la coparticipación del impuesto a los combustibles, y los tildó de “insaciables” que solo buscan tener más ingresos pero “nunca piensan en bajar los costos”.

Es evidente la ausencia del Estado nacional en el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales en nuestra provincia. La situación es crítica y pone en riesgo la seguridad de los cordobeses. Frente a esa desidia, desde el Gobierno de Córdoba tomamos decisiones. — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) July 16, 2025



Estamos… pic.twitter.com/Z37BpIndSt — Manuel Calvo (@ManuelCalvoCba) July 16, 2025

Calvo le respondió tratándolo de “cipayo” le demandó que defienda los intereses de Córdoba. “Escuchar a alguien que representa a Córdoba autodefinirse como un cipayo de algún jefe mayor solo para lograr un rédito político… es lamentable”, opinó.

Se acabaron las especulaciones y las sugerencias de moderación que sugerían las encuestas. En octubre, en Córdoba especialmente, habrá dos modelos en pugna. Y los púgiles de ambos rincones ya empezaron el guanteo previo a subir al ring.