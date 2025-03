Grieta en UP: el kirchnerismo prepara una sesión para voltear los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

Como no hay consenso en la bancada de Unión por la Patria , es necesario el aporte de otro sector de la oposición para garantizar el rechazo a los dos pliegos. Están en la mira algunos integrantes de la UCR y del PRO, que podrían ser quienes citen a la sesión.

Las conversaciones en la cámara alta se aceleraron luego de la fallida licencia de Lijo, que ni siquiera fue avalada por García-Mansilla . Para el peronismo fue una maniobra de Javier Milei , digitada por Santiago Caputo : "Querían a su candidato y borrar al que podía tener consenso. No se la vamos a permitir", repitió una autoridad de UP en el Senado.

El pliego de Lijo tuvo dictamen de comisión de Acuerdos, pero no los dos tercios para ser aprobado. García-Mansilla ni siquiera logró las firmas para el despacho, pero sí tuvo el beneplácito del triunvirato de la Corte para jurar.

Como explicó Letra P , el kirchnerismo resistió el pliego de Lijo, a pesar de que el sector de los gobernadores y los sin tierra del bloque lo querían votar. A pesar del la grieta, la totalidad de sus miembros se comprometió en noviembre a no avalar ningún pliego de quienes aceptaran asumir por decreto.

Para no exponer esa división, el sector ligado a Cristina Fernández de Kirchner demoró la decisión de abrir el recinto hasta este jueves, cuando naufragó la licencia sin goce que pedía Lijo.

El kirchnerismo, al frente contra Ariel Lijo

De los 34 miembros de UP, no más de 20 están comprometidos a votar en contra el pliego de Lijo si llega al recinto y están liderados por la kirchnerista Juliana Di Tullio. Son necesarios 25 votos para el rechazo formal, un tercio del recinto. El plan del sector K es sumar a quienes hasta se expresaron en contra del juez federal, que no son tantos.

La lista la integran Carolina Losada y Pablo Blanco (UCR); Francisco Paoltroni (exlibertario) y el bloque PRO, que de todas maneras no está claro si se plegarían a una maniobra impulsada por el kirchnerismo. Para no ponerlos en ese apriete, Di Tullio esperaría que la sesión sea citada por al menos cinco opositores que no sean de su bloque. Es una de las negociaciones más duras por estas horas.

En UP aseguran que no habrá ruptura. "En la última reunión de bloque se acordó que la división no iba a rompernos. El problema es que ningún gobernador quiere votar en contra de un juez federal", explicaron. La foto del bloque será parecida a la votación que suspendió las PASO. Es que Lijo mirará con lupa el tablero: hasta hace un mes estaba seguro de tener los dos tercios del Senado, con apoyo mayoritario del peronismo. CFK se impuso: exigió a cambio negociar la otra vacante de la Corte y nadie del Gobierno la llamó.

Sin dictamen, para tratar el pliego de García-Mansilla se requieren dos tercios del recinto, una mayoría muy difícil de alcanzar. Para evitar esa situación, el kirchnerismo quiere firmar un dictamen de rechazo, llevarlo al recinto y ahí sí hacer valer un tercio para su eliminación definitiva.

Villarruel maneja los tiempos

El destino de los pliegos de la Corte Suprema, al menos en el corto plazo, está en manos de Victoria Villarruel. Si recibe un pedido de sesión, según acostumbra, la vice definirá cuándo abre el recinto. Así actúa desde que ocupa la titularidad del Senado, haciendo uso de los vacíos reglamentarios.

El año pasado, Villarruel resistió citaciones a sesión por cuestiones referidas a las dietas legislativas o al DNU 70/23, que convocó cuando quiso. Siempre ignoró las fechas dispuestas en los pedidos. La vicepresidenta tiene motivo para mantener esa conducta: es detractora de Lijo, a quien le reprocha haber beneficiado al montonero Roberto Perdía en la causa por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci.

En el Gobierno dejaron trascender que no retirarán los pliegos, una salida que tienen para evitar que sean rechazados en el recinto del Senado. La lectura de UP es que si eso ocurre, García-Mansilla debería renunciar al máximo tribunal, donde Milei lo nombró por decreto hasta el 30 de noviembre.

En el oficialismo creen que la salida del académico sólo puede ser dispuesta por juicio político. Lijo, mientras tanto, confirmó a través de sus voceros que no renunciará al juzgado y que, por lo tanto, no podrá asumir en la Corte, a no ser que el Senado avale su pliego. No parece un escenario probable.