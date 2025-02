Ariel Lijo desafía al Senado: se toma licencia para ir a la Corte y volverá a negociar su pliego

Ariel Lijo, candidato a Juez de la Corte Suprema de Justicia.

Javier Milei definió este miércoles nombrar por decreto en la Corte Suprema a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo, quien hasta diciembre tenía la decisión de no aceptar esa propuesta. El juez cambió de idea la semana pasada, cuando no logró conseguir los dos tercios para ser nombrado por el Senado, una gestión que promete no abandonar.

"Se tomará licencia sin goce de sueldo por un año. Él sigue convencido de que tiene los votos, por lo que confía en lograr la aprobación en algún momento del año y que el Senado confirme el nombramiento", señalaron fuentes cercanas al juez de primera instancia.

Conocida la noticia, el bloque de Unión por la Patria emitió un comunicado para ratificar que no votará los pliegos de quienes hayan aceptado asumir por decreto, tal como le informaron el 26 de noviembre al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con una carpeta que contenía la firma de sus 33 integrantes. Con sólo 25, UP puede bloquear los dos tercios en el recinto que son necesarios para nombrar un juez de la Corte. De todos modos, el peronismo no anticipó si intentará sesionar para rechazar los pliegos, lo que bien puede hacer con tres aliados que faciliten el cuórum y el tercio del recinto que junta con los propios.

• Rechazamos la designación de Lijo y García Mansilla: SIN ACUERDO DEL SENADO, NO HABRÁ JUEZ DE LA CORTE pic.twitter.com/mkwPPP1zBS — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) February 25, 2025 "La designación es anticonstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitucional de la Nación. El presidente Javier Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo", señaló el comunicado el bloque conducido por José Mayans.

Como explicó Letra P, la mayor parte de UP y de la UCR estaba dispuesta a votar a Lijo, pero ambos bloques exigían una negociación directa con Santiago Caputo que nunca llegó. El asesor presidencial esperó hasta el viernes pasado que se votara el pliego, luego de insinuar con un plan B al presentar alternativas, pero cuando se cayó la sesión, preparó el decreto que la Oficina del Presidente anunció que Milei firmaría este martes.

Ariel Lijo y García-Mansilla, por decreto Lijo y Caputo tuvieron su propio ajedrez estas semanas. El juez federal decía tener los votos para resultar electo y el asesor quería verlo en el recinto. En verdad, un sector de UP pujó para que sea aprobado su pliego, firmó su dictamen y estaba dispuesto a levantar la mano. Son entre ocho y 14 integrantes de la bancada, entre ellos los santiagueños, tucumanos, Sergio Uñac y la jujeña Carolina Moises. Este grupo es hoy el principal activo de Lijo en el Senado, porque podría impedir que prosperara una eventual sesión para rechazar su pliego, que por ahora no está en los planes de nadie. El Kirchnerismo fue el más duro y peleó para que Caputo ofreciera algo a cambio de votar a Lijo, como ampliar la Corte o nombrar jueces federales. La oferta nunca llegó. La cámara alta mantiene atribuciones para sepultar las chances de que alguno de los cortesanos tenga ratificación legislativa, pero no puede interferir en el nombramiento por decreto presidencial, que dura un año y puede extenderse. Eso sí, en 2026 Milei está habilitado a firmar un decreto para que asuman otros juristas si ambos son rechazados. Todo volvería a empezar. pic.twitter.com/cgGsZ1rayo — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025 En el Senado no hubo 48 votos para aprobar los dos jueces, pero tampoco voluntad de abrir el recinto para juntar un tercio y rechazarlos. Esta última idea no salió tampoco desde la UCR, cuyo jefe del bloque del Senado, Eduardo Vischi, fue clave para dictaminar el pliego de Lijo. Los partidos provinciales siempre estuvieron decididos a apoyar a los dos candidatos y aportaron sus firmas en el dictamen, por lo que de ninguna manera se expresarán contra sus pliegos, que seguirán vigentes hasta diciembre si no son rechazados. Timidez radical La UCR tuvo pocas declaraciones sobre el tema y exhibió su interna. El senador Martín Lousteau, presidente del partido, publicó un tuit en el que acusó a Milei de tener "un desprecio por la Constitución", pero culpó a Mauricio Macri por haber nombrado a cortesanos por decreto apenas asumió en 2015 y sentar un precedente: apenas asumió, el exmandatario nombró en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, pero dio marcha atrás por la presión política y luego fueron ratificados por el Senado. Ya por la la noche, el bloque de Diputados de la UCR emitió un comunicado de rechazo al nombramiento de cortesanos a sola firma. En el texto sostienen que, con su decisión, Milei "tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos por la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso". 1526f9e4-48eb-4ec6-99ee-6a17c9f3db77.jfif Comunicado de la UCR contra el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y García-Mansilla. El comunicado tiene un párrafo contra Lijo. Recuerda que el juez fue "objetado por organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad, con 33 impugnaciones y 350 cuestionamientos en el Ministerio de Justicia". Parecen olvidar que el dictamen tuvo la firma de su jefe del radicalismo en la cámara vecina. Lijo también tuvo el rechazo de Victoria Villarruel, quien el viernes se negó a hacer una sesión testimonial con su pliego, como sí hizo el lunes para la fallida votación de autoridades. Su nominación, además, convirtió en una oveja negra al senador Francisco Paoltroni, un exlibertario que ahora ni siquiera garantiza el cuórum en las sesiones. No hubo expresiones del PRO sobre los nombramientos por decreto. Macri tuvo un tardío rechazo a Lijo: recién se opuso a su nominación en agosto, a cinco meses de su nominación y poco días antes de su audiencia. El jefe de su bancada en el Senado, Alfredo De Angeli, lo rechazó públicamente, al igual que el antecesor, Luis Juez. El resto no habló. Lijo trató de acercarse al exmandatario, pero no pudo. Así se le hizo imposible llegar a una mayoría especial.

