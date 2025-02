Javier Milei logró suspender las PASO con ayuda de un sector del peronismo: sólo se votará en octubre

El proyecto tuvo 43 votos a favor, 20 en contra y seis abstenciones. Hubo sólo seis apoyos por encima de lo necesario para la sanción. La propuesta dividió a todos los bloques y fueron decisivos los 11 respaldos de Unión por la Patria, que no ayudó por el cuórum y luego se fragmentó en tres, al igual que en Diputados, con abstenciones y rechazos.

A diferencia de lo ocurrido en la cámara baja, en el Senado no hubo ningún intento en UP de buscar una posición unánime y acordaron jugar al límite para evitar el cuórum, con el plan de posponer el debate unas semanas.

Era la apuesta del kirchnerismo, para complicar los planes de desdoblamiento de las elecciones. Se frustró porque la UCR no se atrevió a bajar la sesión. Ni siquiera faltaron aquellos que luego votaron en contra de las PASO: Martín Lousteau, Pablo Blanco, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Carolina Losada, quien se ausentó de la votación. Si no ingresaban al recinto, no había sesión. Prefirieron estar.