Revés para Santiago Caputo: La Libertad Avanza desactivó la sesión para tratar el pliego de Ariel Lijo

Como explicó Letra P, el actual juez federal decía tener los votos para ser nombrado y confiaba en una votación favorable que no se dará, a menos en sesiones extraordinarias. “La negociación va a retomarse esta tarde y no está caída”, aseguró el entorno del juez federal.

la-nominacion-de-ariel-lijo-para-la-corte-se-SGJENBLWWFH77NCIKK73PZ437M.jpg.avif Ariel Lijo, candidato a Juez de la Corte Suprema de Justicia.

El rechazo K al pliego de Ariel Lijo

El kirchnerismo nunca se expresó en contra de Lijo sino que pidió una negociación directa con el Gobierno, que incluyera otras opciones como ampliar la Corte y sumar una mujer como candidata.

En el bloque UP hay al menos una decena de miembros dispuestos a votar a favor de Lijo, inclusive los tres que firmaron el despacho. Sin apoyo del resto de las bancadas, ese grupo iba a torcerla historia y en la reunión de bloque tampoco levantaron la voz para votar al juez.

“Yo tengo 25 votos para bloquear los dos tercios si antes no hay una negociación”, expuso el jefe de bloque de UP, José Mayans, en la reunión de labor parlamentaria de este miércoles.

El debate en el bloque se centró en el futuro de la Corte Suprema y el plan del Gobierno para la Justicia. Caputo no puso sobre la mesa de negociación los 150 pliegos que debe enviar para cubrir vacantes de la justicia federal. Muchos de ellos son de provincias gobernadas por el PJ.

El plan B de Santiago Caputo por el pliego de Ariel Lijo

Como contó este medio, el asesor presidencial está dispuesto a revisar su amenaza de nombrar por decreto las vacantes de la Corte en el caso de no contar con el apoyo del Senado. En rigor, no insistirá con la designación de Lijo, y enviará una nueva propuesta

El plan de utilizar un decreto para cubrir las vacantes desactivado por el oficialismo y los aliados del Senado. “Es absurdo. En la peor semana del Gobierno nos íbamos a exponer a una foto de la derrota”, dijo una fuerte libertaria en relación al escándalo cripto que golpea al Presidente.

Villarruel y Atauche no se prestaron al show: luego de una nueva reunión de labor parlamentaria en la que cada jefe de bloque ratificó que no daría cuórum, los referentes del oficialismo dieron por muerta la sesión. “La sesión nunca fue convocada. No hay acta de labor. No hay nada que discutir”, explicó La Libertad Avanza.