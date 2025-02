Corte Suprema: La Libertad Avanza presentó el dictamen del pliego de Ariel Lijo y busca tratarlo el 20

Como anticipó Letra P , Javier Milei cedió a esas pretensiones e intentará que el pliego de Lijo sea parte de la sesión del 20 de febrero, cuando prevé también sancionar el proyecto que suspende las PASO. También podría tratar el del académico, aunque con nulas chances de prosperar. El plan B del Gobierno sigue siendo nombrar por decreto al candidato que no tenga los votos en el Senado.

El despacho de Lijo tuvo las firmas que estaban confirmadas en noviembre, con tres de UP: Sergio Uñac (San Juan), Claudia Ledesma (Santiago del Estero) y Lucía Corpacci .

En el recinto el desafío del oficialismo es mayor: el pliego requiere dos tercios de los presentes, que sólo es posible con una porción de UP, que tiene 33 bancas. Con 25 puede bloquear una mayoría especial.

Hay al menos diez votos favorables al pliego de Lijo en UP, que son los de Carolina Moises (Jujuy), Fernando Salino (San Luis); Gerardo Montenegro, Claudia Ledesma y Julio Neder (Santiago del Estero); Sergio Uñac (San Juan), Lucía Corpacci y Guillermo Andrada (Catamarca) y Fernando Rejal y María Florencia López (La Rioja).

Ariel Lijo, en manos de UP

El grupo de UP favorable a Lijo planteará su posición en la reunión de bancada del martes. Chocará con el kirchnerismo, que insiste en no permitir que avance el pliego, si antes no se negocia la otra candidatura a la Corte. Cristina Fernández de Kirchner pide a María de los Ángeles Sacnun. También quiere discutir el resto de los cargos de la justicia federal. Hay 150 vacantes. La titular del PJ deberá definir si cede en sus pretensiones.

El duelo del peronismo será decisivo, porque en el Gobierno confían en que si los gobernadores prevalecen, CFK cederá en sus pretensiones y el pliego de Lijo tendrá respaldo suficiente. En el resto del recinto no hay muchos detractores. Del radicalismo, se oponen Carolina Losada y Pablo Blanco. El exaliado Francisco Paoltroni es el mayor detractor de Lijo.

El otro problema del Gobierno, tal vez el principal, es el PRO, con siete votos. El nuevo jefe de bloque, Alfredo De Angeli, anunció que no quiere acompañar el pliego de Lijo y sus pares no lo desautorizados. Como informó Letra P, el juez intercambió llamados con referentes de este bloque para lograr un acercamiento.

Entre los partidos provinciales el Gobierno cree tener respaldo casi unánime como para llegar a los 48 votos necesarios. El número puede bajar si hay ausencias, como la de Víctor Zimmermann, el radical chaqueño que está de licencia hasta el 1 de marzo.

¿Se posterga la sesión?

En Unión por la Patria no descartan que puedan aprobar el pliego de Lijo, quien en la Corte Suprema tiene como aliado a Ricardo Lorenzetti, enemigo de los otros dos miembros: Horacio Rosatti y Juan Carlos Rosenkrantz, enemigos de CFK. Es por eso que el kirchnerismo nunca cuestionó públicamente al juez.

Pero en UP ponen reparos a una sesión el 20 de febrero. Las autoridades propondrán el martes aplazar esa fecha y discutir el futuro de las PASO y el pliego de Lijo en marzo. Con el radicalismo dividido en los dos temas, la decisión de UP será decisiva para la agenda del Senado. Que es intensa.