Gisela Scaglia le pone picante a la reunión del Consejo Directivo y arde el PRO Santa Fe

En el angelinismo la novedad causó bronca. No por el comunicado en sí, sino porque sostienen que la vicegobernadora llamó a funcionarios provinciales macristas para pedirles el apoyo. “Es casi un apriete con el trabajo, si no firmás quedás marcado”, se quejan. Sin embargo, la convocatoria no es solo a funcionarios: cerca de Scaglia se ufanaban de haber juntado 350 firmas en pocas horas “y sin militancia”.