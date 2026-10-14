Gildo Insfrán larga la campaña en Formosa con un videojuego en el que pelea contra un león con motosierra

El gobernador de Formosa , Gildo Insfrán , inspiró un videojuego en el que un superhéroe llamado Gildus defiende la obra pública de un león con motosierra. La propuesta, titulada Gildus, Formosa bajo techos azules , combina humor político y una crítica a los recortes impulsados por el gobierno del presidente Javier Milei .

El proyecto fue creado por Bruno Sánchez , profesor de música, junto a su hermano Fernando Sánchez , estudiante de Contabilidad que vive en Chaco , y Rodrigo Bogado , un desarrollador de Misiones . Los tres participaron de la Game Jam Desarrolladoras Formosa , un encuentro organizado por Women in Games Argentina , el Consejo Federal de Inversiones (CFI) , la UNESCO y el gobierno provincial.

La idea surgió como una forma de representar a la provincia a través de un personaje inspirado en su gobernador . Sánchez explicó el motivo de la iniciativa con una frase que resumió el espíritu del proyecto. “No podía haber una Game Jam en Formosa y que no haya un videojuego de nuestro superhéroe favorito que se trata de Gildus”, afirmó.

El título completo, Gildus, Formosa bajo techos azules, aludió a las construcciones públicas que la gestión de Insfrán identificó con ese color. La aventura planteó la misión concreta de “construir y proteger” a través de dos niveles que combinaron la recolección de materiales con una batalla contra un enemigo que buscó destruir lo construido.

En la primera etapa, el jugador debía reunir cajas con tejas azules para levantar escuelas, hospitales, teatros, polos científicos y estaciones de bomberos. Esas estructuras representaron el eje central de la propuesta, que presentó la infraestructura pública como uno de los elementos que el protagonista debía preservar.

El león con motosierra y la crítica a Javier Milei

La segunda fase incorporó al antagonista, un león armado con una motosierra al que el juego identificó como “el invasor”. Su aparición transformó la tarea de construcción en una lucha por proteger las obras y evitar que fueran destruidas, en una referencia directa al programa de ajuste del Gobierno nacional.

CREARON “GILDUS”, UN VIDEOJUEGO INSPIRADO EN GILDO INSFRÁN



El protagonista es el gobernador de Formosa y la misión consiste en defender a un pueblo de los ataques de un león. El juego incluye críticas a Javier Milei. pic.twitter.com/fAj6CQiJiF — BorderPeriodismo (@Border_BP) October 14, 2026

La motosierra funcionó como símbolo de los recortes que impulsa la administración de Milei. Frente a esa amenaza, Gildus asumió la defensa de las instituciones y de la infraestructura provincial, en una trama que contrapuso la construcción de espacios públicos con la intención de eliminarlos.

El videojuego también utilizó al quebracho colorado como una representación de la resistencia formoseña. En la historia, el árbol aparece como un obstáculo firme que impide el avance de la herramienta de corte, que termina atascada. Esa situación le permite al héroe derrotar al invasor y proteger aquello que el pueblo había construido.

El mensaje final de Gildo Insfran

La propuesta cuenta con gráficos en tres dimensiones y una mecánica de combate en la que el león dispone de cuatro vidas. Para derrotarlo, el jugador debe golpearlo tres veces. Así, la segunda etapa concentra la acción en el enfrentamiento con el enemigo y completa el recorrido que comienza con la recolección de materiales.

El desenlace refuerza el mensaje político del proyecto. Una placa final presenta la frase “El pueblo sigue en pie”, seguida por otra leyenda que resume el resultado de la batalla: “Hospital y escuela: dos techos azules. La motosierra no pudo con el quebracho”.

Gildo Insfrán.

El cierre también reconoce la participación de quienes jugaron la aventura. “Gildus defendió lo que el pueblo construyó. Gracias por jugar”, expresa el mensaje que aparece al final de la partida.

Con una estética de videojuego de acción y referencias reconocibles de la política argentina, la creación convirtió una discusión sobre la obra pública y el ajuste en una historia interactiva. El personaje de Gildus quedó así como protagonista de una aventura que reivindicó las construcciones provinciales y presentó la resistencia frente a la motosierra como su principal consigna.