La CGT cambia bombos por DJs para el 17 de octubre

Jorge Sola, secretario general de la CGT e impulsor de la renovación de imagen de la central obrera

Sin estadio de fútbol, sin paro y sin una posición común sobre el acto del gobernador Axel Kicillof, la CGT convirtió el 17 de octubre en una fiesta . El viernes habrá un acto sin bombos en Azopardo y un festival con cumbia, rap y DJs en Chacarita, donde la central obrera presentará FUERZA, su "plataforma cultural".

Temprano, sobre el escenario de Azopardo 802 estarán los tres cosecretarios generales, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, para mostrar unidad ante la plana mayor de la central y, si se confirman, algunos invitados políticos. Será una postal sin bombos ni cotillón peronista que convive con una cuenta pendiente: la CGT todavía no tiene una estrategia común para enfrentar al presidente Javier Milei.

La idea original era bastante más ruidosa. Después de quedar afuera de la cumbre peronista de agosto, la CGT imaginó un acto propio en una cancha de fútbol, como demostración de poder. La cuenta no cerró: sin convocatoria suficiente para llenar un estadio, el plan se archivó y el festejo se achicó al Salón Felipe Vallese.

El sábado 17, Kicillof encabezará su propio acto en La Matanza , con gobernadores, intendentes y legisladores, y la CGT llegará sin una posición única. El dirigente sanitario Héctor Daer, el más cercano al gobernador, pedía que la central fuera en pleno. La conducción prefirió no adherir de forma orgánica y dar libertad de acción, una salida que evita la ruptura. Hace una semana, Sola había dicho que el tema ni siquiera se había discutido en la mesa chica.

DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA: 81 AÑOS DE UNA HISTORIA QUE SIGUE MARCANDO EL CAMINO El 17 de octubre de 1945, el pueblo trabajador irrumpió en la historia para conquistar su lugar en la vida política argentina. Aquella jornada fundacional selló un vínculo indestructible entre… pic.twitter.com/ZOQYdhPXF4

Con Milei pasa algo parecido. El plan de lucha se resumió en una movilización a la Secretaría de Industria, Comercio y PyME , convocada para el pasado jueves 8 por iniciativa de Sola y con apoyo inmediato de Jerónimo y Argüello. El quinto paro general quedó afuera. Como contó Letra P, en la central la mayoría de los dirigentes que integran la mesa de conducción cree que no hay clima para avanzar ya mismo con un nuevo paro general , menos sin contar con la garantía de poder conducir a esa medida de fuerza a todos los gremios de transporte.

17 de octubre: Kicillof convoca a La Matanza, Máximo Kirchner va a Chaco y La Cámpora a San José 1111



La CGT tendrá acto propio y dio "libertad de acción"



Aún no hay definiciones de la Liga de Intendentes peronistas, el FR de Massa y el peronismo federal



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Pero la presión por un nuevo paro crece desde afuera y desde adentro. La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma anunciaron por su cuenta nuevas movilizaciones y un paro general para fines de octubre. Dentro de la CGT, suenan voces críticas, como la de Juan Carlos Schmid, titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, uno de los que cuestiona el ritmo de las medidas.

La batalla cultural

Frente a ese vacío, Sola avanzó por otro carril: el de la comunicación. En mayo lanzó el canal de streaming Azopardo, pensado para la generación Z, y para esta semana de la lealtad ideó performances en las estaciones de Constitución, Once y Retiro, que arrancaron el pasado lunes. El festejo del viernes sigue esa línea: una CGT que les habla a los jóvenes en otro idioma.

NO ESTÁ CLARO HACIA DÓNDE NOS CONDUCE LA ESTRATEGIA ECONÓMICA DEL GOBIERNO



El Director Ejecutivo de @_equilibra @mgrapetti pasó por Azopardo y analizó el rumbo de la economía argentina y el impacto del modelo económico sobre la producción y la vida cotidiana pic.twitter.com/nhh70XN40M — Azopardo (@azopardostream) September 8, 2026

FUERZA es la pieza nueva. Se presenta como una plataforma cultural que reúne música, arte, pensamiento y experiencias bajo el lema “La fuerza que nos une”, con sitio propio y la meta de convocar a distintas generaciones. Su estreno será el festival gratuito del viernes en C Art Media -un complejo cultural con un perfil joven y estético- que se extiende hasta la medianoche con La T y La M, La Bomba de Tiempo, 1915, Willy Bronca, Mía Folino y los DJs Pato Smink y La Coneja China.

Mientras, tres definiciones siguen abiertas: si la CGT se encolumna detrás de Kicillof, si convoca a un paro y qué lugar ocupa en el armado peronista rumbo a 2027.