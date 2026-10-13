DNU 70/23: la oposición quedó a dos votos del cuórum y hay tres gobernadores decisivos

Las maniobras del Gobierno para bloquear la sesión citada por la oposición del jueves para tratar el DNU 70/23 no están dando los resultados esperados. Los diputados de Córdoba evalúan dar cuórum y el último conteo de este martes alcanzó 127 bancas ocupadas, dos menos de las necesarias para iniciar la sesión.

La cuenta no contempla posibles ausencias en los bloques convocantes ni suma a representantes de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Los tres negocian condiciones con la Casa Rosada para ayudar a la caída de la sesión.

Los otros reflectores están en Catamarca. Si bien la semana pasada, los tres diputados que representan al gobernador, Raúl Jalil , confirmaron su presencia en el recinto, ante la justeza de los números, La Libertad Avanza gestiona su colaboración.

La decisión de dar cuórum de los seis integrantes de Provincias Unidas que representan a Córdoba alteró las cuentas oficiales. Martín Menem creía tener todo controlado tras la decisión de borrar el artículo 154 del DNU 70/23, que elimina la ley de tierras.

Como explicó Letra P , este miércoles el límite a la extranjerización será incorporado al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. La sesión para tratar el megadecreto fue citada luego de un fallo de la Corte que restableció el DNU, al deslegitimar al Centro de Excombatientes de La Plata (CECIM) como denunciante en la causa que había provocado la suspensión de este apartado.

Días después, el máximo tribunal dictó una cautelar para restablecer la vigencia de la ley de tierras, pero la sesión ya estaba convocada. Otro gesto de LLA fue llamar a una sesión el 21, que sumó los otros dos temas incluidos en la de este jueves: emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar.

Los números del DNU

Sin la ayuda de los seis diputados cordobeses el cuórum para el jueves era imposible, pero con esas bancas ocupadas los números cambian. La presión de esta provincia surgió del diputado Juan Schiaretti, a quien siguen Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez.

También estará en su butaca Juan Brügge ( aliado con origen en la Democracia Cristiana). Alejandra Torres tiene línea directa con la Fundación Mediterránea y sus correligionarios confían en que no ayudará a La Libertad Avanza. El gobernador Martín Llaryora garantizó el respaldo de Ignacio García Aresca.

Con estos aportes las voluntades para voltear al DNU 70/23 quedaron cerca de la mayoría. Unión por la Patria aporta 92 miembros; la izquierda, cuatro. A ellos se suman las duplas del Peronismo de San Luis, la Coalición Cívica y Encuentro Federal, que integran Miguel Pichetto y Nicolás Masot.

Aseguran su colaboración lo monobloques de Marcela Pagano (Coherencia) y la cordobesa Natalia De la Sota. De los 18 miembros de Provincias Unidas, hay 14 que asumieron un compromiso inicial de participar. Al sexteto cordobés se suman la dupla del socialismo (Esteban Paulón y Pablo Farías) y cinco radicales: Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta y los jujeños María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti.

Este último podría recibir presiones para no asistir por parte de su gobernador, Carlos Sadir. De PU confirmó que estará la exlibertaria Lourdes Arrieta, aunque también podría revisar su postura.

No asistirán por ahora la santafesina Gisela Scaglia, jefa de PU y cercana a Pullaro, y tampoco su coterráneo José Núñez. Ambos provienen del PRO, al igual que el rionegrino Sergio Capozzi, que tampoco participará. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, colaborará con la Casa Rosada con la banca vacía de Jorge Ávila.

Sáenz, decisivo

Los partidos provinciales tienen la última palabra y es por eso que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, intensificará las gestiones. El bloque Argentina Federal es árbitro del cuórum y los cuatro misioneros anunciaron que estarán presentes. Los lidera el diputado y exgobernador Oscar Herrera Ahuad.

Fuentes de esa bancada aseguran que también ocuparán sus asientos Claudio Álvarez (San Luis) y Gerardo González (Formosa). No así los tres salteños que completan el bloque. Sáenz no dio indicaciones. Sólo uno de ellos, Bernardo Biella, confirmó que estará el jueves a las 11 para una reunión de bloque decisiva.

El gobernador tucumano Jaldo controla tres diputados y ninguno tiene instrucciones para el jueves. "Cuando me llame el gobernador sabré qué hacer", respondieron dos de esos legisladores a Letra P.

Otra incógnita es Catamarca. Si bien la semana pasada, sus representantes anunciaron que darían cuórum, fuentes de la bancada confirmaron a este medio que hay fuertes gestiones de la Casa Rosada para que no bajen el jueves. "Hay mucha presión", admitieron.

Medidas en riesgo

El DNU 70/23 fue firmado por Javier Milei diez días después de asumir y es clave para la arquitectura jurídica del Gobierno. Tiene 366 artículos y deroga o modifica 70 leyes. Una de la que borra es la de tierras y otra son las leyes de alquileres, góndolas y abastecimiento. También las regulaciones del mercado aerocomercial, los límites a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y a los aranceles de las prepagas.

Como en marzo de 2024 el decreto fue rechazado en el Senado, si Diputados también vota en contra, queda eliminado y las normas derogadas vuelven a regir en lo inmediato. Es por es que el Gobierno hará lo imposible para bloquear la sesión del jueves. Aún no tiene garantizada esa misión.