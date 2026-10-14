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Discusión 2027

Legislatura de Córdoba: la rosca del Presupuesto abre una tregua en la guerra electoral entre el PJ y la UCR

El cordobesismo recalcula y volverá a dar cuórum. El deloredismo logró ungir a Alejandra Ferrero como nueva jefa de bloque. Los intendentes, la clave de la paz.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
La Legislatura de Córdoba volvería a sesionar la semana próxima

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Yanina Babiachuk

Por una lado, un sector de la oposición señala que agitar el fantasma del exlegislador Ramón Cañito Flores terminó siendo una navaja de doble filo para el propio peronismo de Martín Llaryora, mientras que otros se enfocan en que la paralización del recinto encendió alarmas en la gestión legislativa cotidiana.

La urgencia del Presupuesto de Córdoba

El motivo principal que apura el fin del bloqueo tiene nombre de ley: el Presupuesto 2027. El oficialismo necesita aprobar el paquete económico y tributario para 2027, pero la premura no emerge solamente desde el PJ. En el arco opositor, especialmente entre los legisladores departamentales del radicalismo -que responden a intendentes o tienen gestión territorial en sus intendencias- la necesidad de abrir el recinto es apremiante.

"Son exintendentes o legisladores que tienen gestiones en sus tierras y trabajan con el gobierno todos los días", admiten voces del propio oficialismo para explicar los puentes de diálogo subterráneos que se tendieron entre el llaryorismo y el radicalismo "del interior".

El movimiento de fichas ya comenzó en las comisiones. Con la reunión de la Comisión de Presupuesto para dictaminar iniciativas productivas y PyMEs, en la oposición leen que el oficialismo "se guardará el dictamen para terminar de definir la sesión de la semana que viene". La necesidad de juntar cuórum obliga a ambas orillas a bajar la guardia.

Veto a Alejandra Ferrero y la interna de la UCR

Aunque en la superficie el PJ mantiene el reclamo ético para que Ferrero pida licencia por la causa de abuso sexual que involucra a su exasesor Omar Ludueña, en el arco opositor señalan que el verdadero objetivo del oficialismo no es expulsar a la dirigente deloredista de la casa, sino bloquearle el camino a la presidencia del bloque de la UCR.

En el PJ “están desesperados para que Ferrero no sea presidenta del bloque, no tanto para que se vaya", deslizan desde la oposición. Sin embargo, esa presidencia es un hecho consumado.

Matías Gvozdenovich le cede la presidencia del bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba a Alejandra Ferrero.

Matías Gvozdenovich le cede la presidencia del bloque de la UCR en la Legislatura de Córdoba a Alejandra Ferrero.

Matías Gvozdenovich dio un paso al costado en la jefatura de la bancada boinablanca tras haber asumido la conducción del Comité Provincia del partido. "No se pueden ocupar dos sillas a la vez", indicó en sus redes sociales. Ahora Ferrero, alfil del candidato a gobernador Rodrigo de Loredo, es la flamante presidenta de la bancada boinablanca en la Unicameral.

El reclamo desde el Frente Cívico de Luis Juez

En el interín, otros bloques de la oposición aprovechan el paréntesis para facturarle al llaryorismo la parálisis de la agenda social. Desde el Frente Cívico (FC), la legisladora Nancy Almada salió a cruzar duramente al Ejecutivo por tener frenadas normativas clave como la ley de familias de acogimiento y la ley Fede, esta última destinada a la protección de personas con Trastorno del Espectro Autista.

"Dejaron dormir la ley de familias de acogimiento en las comisiones. El proyecto está listo para sancionarse, pero no dejan que se trabaje. Definitivamente, no les interesan los niños; para el gobernador, son solo paquetes", disparó Almada en un duro comunicado. La legisladora lineada a Luis Juez criticó el funcionamiento de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y advirtió que "caer constantemente en la denuncia es la prueba de que el Estado siempre llega tarde", exigiendo el fin de la parálisis parlamentaria.

La negociación

A pesar de la pirotecnia verbal y escénica, la conclusión es que, por una razón o por otra, a todos les conviene volver a sesionar. El PJ necesita la herramienta presupuestaria para consolidar el año de gestión de Llaryora, los territoriales opositores necesitan obras e insumos para sus comunas, y la mesa de conducción de la UCR busca reordenar su propia interna sin la tutela del oficialismo.

Al parecer, la pausa legislativa del peronismo tiene los días contados. La semana que viene las bancas volverán a ocuparse, y la batalla contra la nueva presidenta del bloque radical deberá rediseñarse con otras estrategias.

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