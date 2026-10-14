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CONGRESO | DIPUTADOS

Presupuesto 2027: Julio Cordero aseguró que no bajó el empleo, pero pidió promover el monotributo

"Hay mucha gente que no quiere estar en relación de dependencia", sostuvo el secretario de Trabajo. Consideró que hay más gente que busca trabajo.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Julio Cordero, secretario de Empleo, en el debate del Presupuesto 2027.&nbsp;

Julio Cordero, secretario de Empleo, en el debate del Presupuesto 2027. 

El debate del Presupuesto 2027 continuó este miércoles en Diputados con la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, quien causó la bronca en la oposición, porque aseguró que no cayó el empleo y propuso promover el aumento del monotributo. "No todo el mundo quiere trabajar en relación de dependencia", señaló el funcionario.

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La presencia de Cordero fue cargada de tensión porque, este martes, el secretario de Hacienda, Carlos Gubeman, informó que los fondos de seguridad social serán los de mayor caída el año próximo, debido a la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), incorporado en la última reforma laboral.

Consiste en un ingreso del 3,5% de aportes patronales con destino al pago de los despidos. "Va a permitir a los trabajadores y a empleadores negociar salidas y cobrar indemnizaciones que las empresas que les va mal no pueden pagar", señaló el funcionario, quien pidió a la oposición abandonar la idea de una seguridad social autosustentable.

"En el mundo no se financia con trabajadores o empresas que realicen un aporte, sino se carga sobre el trabajo humano una carga estructural tan fuerte, que erradica el trabajo humano", destacó el funcionario.

El empleo en el Presupuesto

Cordero aseguró que la actividad laboral creció y que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad. "Incorporamos 900 mil personas del plan Potenciar Trabajo al empleo formal. Si más personas buscan trabajo y los indicadores no cambian, es porque aumentó la actividad. Es lo que dijo el Presidente", destacó.

Cordero ratificó los objetivos de la reforma laboral y puso énfasis en la necesidad de sumar trabajadores independientes. Es por eso que minimizó los datos oficiales que indican que hubo una baja de empleo formal. "Los trabajadores independientes no aportan a los sindicatos. El trabajo de oficios es requerido en Argentina", chicaneó.

En el tramo de respuestas destacó que la mayoría de la población no quiere cumplir órdenes. "La libertad es llevar adelante su propósito, sin que el Estado le permita cualquiera de sus posibilidades de trabajo. Un monotributista tiene seguridad social y salud. Argentina es un país maravilloso", celebró. "El trabajo autónomo y monotributo es formal. Toda persona que trabaje por cuenta propia debe inscribirse. Los beneficios son mayores que los costos", insistió Cordero.

Las nuevas paritarias

Cordero defendió el sistema de paritarias con topes salariales y la posibilidad de tener acuerdos por región. "Estamos en el menor nivel de conflictividad desde 2006", celebró el funcionario, aunque reconoció que los ingresos de los trabajadores están estancados. "Buscamos incrementos salariales dinámicos, pero sin obligar a las empresas a despedir personal", destacó.

El funcionario confesó que hay gestiones para aumentar los haberes más chicos. "Queremos acompañar la negociación. Los actores sociales buscan los salarios bajos con los altos para que todo el sistema se beneficie", especificó.

Cordero se molestó porque "hay elementos de la reforma laboral que no se usan" y podrían mejorar las condiciones de los trabajadores, como el pago de viáticos y comedores. "También pueden participar de las ganancias sin pagar cargas sociales", como ocurría antes. "Cuanto más altas son las cargas, más difícil es tomar empleo. Tiene que quedar claro que el financiamiento a la seguridad social va por otro lado", insistió

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