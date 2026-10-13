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AL ATAQUE

Frente anti Chiqui Tapia en construcción: por qué Verón y Di Carlo formalizaron la alianza opositora en la AFA

Mejor agitar juntos que separados, decidieron los dos presidentes más críticos con la gestión del fútbol argentino. Foto y agenda complementaria.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón.

Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón.

La alianza opositora a la AFA que conduce Chiqui Tapia está en marcha. Después de algunas reuniones y conversaciones telefónicas, Stéfano Di Carlo (River) y Juan Sebastián Verón (Estudiantes de La Plata) formalizaron en una foto una agenda compartida y una metodología de trabajo conjunto que hasta ahora venían agitando por separado.

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Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

La instantánea empezó a circular este martes después del mediodía, tras una reunión que los presidentes de los clubes mantuvieron en las oficinas del estadio Monumental. Ambas instituciones compartieron un comunicado en colaboración, en el que proponen una “mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora” del fútbol argentino.

Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, la oposición a Chiqui Tapia en la AFA.

Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, la oposición a Chiqui Tapia en la AFA.

Razones de la cumbre opositora a Chiqui Tapia

El momento no es casual. Todo se da a pocos días de dos situaciones en las que los dirigentes -cada uno por su lado- atrajeron durante varias horas la conversación pública del fútbol nacional. Verón, tras la escandalosa final de la Supercopa Internacional entre el Pincha y Rosario Central, por la que el exfutbolista espera una sanción luego de ingresar al campo de juego y cruzar al árbitro Darío Herrera. Ese partido volvió a poner en escena el enfrentamiento entre el presiidente de Estudiantes y Tapia.

Di Carlo, que también viene cuestionando la conducción del fútbol argentino y hasta retiró durante seis meses a sus representantes del Comité Ejecutivo de la AFA, quedó en el centro de la polémica en el partido despedida de Lionel Messi. Luego de un final confuso y desprolijo, la productora Marketing Sports (contratada por la AFA) culpó a River por restringir la instalación de pantallas alternativas, un escenario central y por problemas de logística.

Desde Núñez contestaron que las fechas no coincidían (anunciaron el desmontaje de su pantalla en julio, antes de que la AFA confirmara el partido en septiembre), y señalaron que la productora no quiso contratar un grupo electrógeno recomendado por la institución. Tapia amaga con retirar la localía de la Selección Nacional del Monumental. Por las dudas, Central ya se anotó para reemplazarlo.

Por qué la foto de Verón y Di Carlo

La relación entre Di Carlo y Verón no arrancó bien. Cuando el presidente millonario era Secretario General del club, dijo que “todo lo que hace y dice (Verón) genera desconfianza”. Se trató de un cruce que en La Plata generó desconcierto: ambos clubes coincidían institucionalmente en algunos ejes y compartían metodologías de trabajo, por ejemplo en materia educativa.

El ascenso de Di Carlo a la presidencia, la exposición pública y los fuertes cuestionamientos a la AFA lo colocaron en la misma vereda que a Verón, aunque nada ocurría, hasta este martes, de manera formal. Esos cuestionamientos a la casa del fútbol, junto al de otro puñado de clubes, terminaron en una reunión formal en la que el eje principal es no estar solos: si hay una causa común, mejor compartir el camino.

Hay instituciones -presidentes, en realidad- que también se manifestaron en contra de algunas situaciones del futbol argentino, aunque volvieron rápidamente bajo los brazos de Tapia. Diego Milito (Racing), Nicolás Russo (Lanús) y Matías Mariotto (Banfield) en distintos momentos criticaron a la AFA, pero con cuestionamientos efímeros que se borraron con alguna foto o video institucional en el que agradecen la generosidad del presidente del fútbol argentino.

La agenda complementaria de River y Estudiantes

Di Carlo y Verón entienden que hay una serie de ejes para fortalecer a los clubes que no está en la agenda de la AFA. Para eso crearon el espacio que vio la luz en el Monumental pero que se venía gestando desde hace algunos meses. No se trata sólo del plano futbolístico, sino de abarcar el plano educativo, social y comercial, entre otros. Hay puntos en los que alguna institución está más avanzada que otra y viceversa. En cualquier caso, planean complementarse.

Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón junto a miembros de las CD de River y Estudiantes.

Stéfano Di Carlo y Juan Sebastián Verón junto a miembros de las CD de River y Estudiantes.

Para ello se armó un organigrama de trabajo en colaboración, más allá de diferencias personales o políticas, que las hay. Ambos presidentes entienden que, como en la política, mejorar parte de la estructura del fútbol argentino está por encima de los posicionamientos ideológicos. También dejaron en claro que se trata de una agenda comprometida con las asociaciones civiles sin fines de lucro, lejos de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Del encuentro de este martes participaron, además de Di Carlo y Verón, Agustín Forchieri (Secretario General), Ignacio Villarroel (Vice 2°), por River y Martín Gorostegui (Vice 1°) y Juan Martín Cerolini (vocal titular y secretario de seguridad) por Estudiantes.

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