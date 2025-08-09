Fin del misterio en Santiago del Estero: ya están los tres candidatos para suceder a Gerardo Zamora

El día posterior a la oficialización de frentes en todo el país, Santiago del Estero terminó de definir el mapa electoral a partir del cual se elegirá al sucesor de Gerardo Zamora . Los tres candidatos para la gobernación serán el oficialista Elías Miguel Suárez , el libertario Ítalo Cioccolani y el radical Alejandro Parnás .

La definición comenzó con la confirmación del jefe de Gabinete como cabeza de la fórmula del Frente Cívico por Santiago junto al actual vicegobernador, Carlos Silva Neder .

Parnás había sido anunciado como candidato de Despierta Santiago hace ya tiempo pero la novedad fue la elección de Cioccolani como candidato de La Libertad Avanza , que debutará electoralmente en el distrito.

En un comunicado, el Frente Cívico por Santiago afirmó que la decisión se tomó “para continuar con este proyecto político de unidad de todos los santiagueños”, destacando la “trayectoria, compromiso y capacidad” de la fórmula para garantizar “una gestión de gobierno responsable y equilibrada”.

La cercanía de Suárez con Zamora es señalada como un factor clave. Según personas de su entorno, ante cada gestión responde: “Ve y pregúntale a Gerardo”. El acuerdo con el peronismo de la familia Neder se mantendría, con Silva Neder como vicegobernador.

Un candidato al estilo La Libertad Avanza

En la vereda opositora, La Libertad Avanza oficializó a Ítalo Cioccolani, actual titular de la ANSES en la provincia, algo cada vez más común entre las candidaturas libertarias. La fórmula aún no está completa, pero se prevé que el presidente partidario, Tomás Figueroa, compita por una banca en el Senado.

El espacio también confirmó que Laura Godoy encabezará la lista a diputados, buscando fortalecer la presencia libertaria santiagueña en el Congreso y respaldar al gobierno de Javier Milei.

Santiago del Estero es una provincia particular en el mapa libertario, no sólo porque es uno de los pocos distritos en los que Milei no ganó ninguna elección sino porque, además, el gobernador controla todas las bancas que representan al distrito en el Congreso. Son siete en Diputados y tres en el Senado.

En septiembre de 2023, Cioccolani era el segundo en la lista libertaria que encabezaba Norma Beatriz Luna. Habían sacado el 27% de los votos en las PASO y se esperanzaban con llegar al Congreso, pero una interna feroz que incluyó acusaciones cruzadas y altisonantes denuncias públicas los dejó afuera de la elección general. Milei fue con boleta corta.

Alejandro Parnás lidera Despierta Santiago

El frente Despierta Santiago, integrado por el radicalismo no zamorista, el PRO y el Movimiento Viable, lanzó hace ya tiempo al diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador. “Hace 20 años que Santiago está en manos del mismo poder, un poder autoritario que reparte miedo, no oportunidades”, afirmó Parnás en un video de campaña.

Desde este espacio critican a La Libertad Avanza por rechazar un frente común. Consideran que los libertarios “le facilitan las cosas a Zamora” al dividir el voto opositor y mantener un “diálogo zigzagueante” con el oficialismo.

La estrategia de Despierta Santiago busca provincializar la discusión electoral: “Le guste a quien le guste, la elección se va a provincializar. Acá no se discute a Milei, acá se discute a Zamora”, remarcan.