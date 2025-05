General Motors paraliza su planta en Santa Fe y crece el temor por un cierre definitivo

La automotriz ensayó una pirueta discursiva para justificar el freno en la planta de Alvear. Como contó Letra P , primero anunció a sus trabajadores que les brindaría un receso invernal -para nada frecuente según fuentes internas de la planta- que duraría todo el mes de junio. En ese entonces los voceros de la multinacional indicaron a este medio que el parate no tenía nada que ver con las anteriores detenciones de la actividad ocurridos entre diciembre y marzo pasado s.

general motors alvear.png

La letra chica del freno, cómo cobrará el personal, aún está en discusión. Fuentes del personal confiaron off the record que los referentes sindicales de SMATA “todavía están negociando cómo nos van a pagar”. Además, sostiene que lo único que se les comunicó de manera oficial es que “los primeros 15 días de junio son vacaciones y el resto es receso". "No conocemos en qué términos”, apuntan.