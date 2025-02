Santa Fe: cuáles son las luces de alarma que mira el círculo rojo pese a la leve recuperación del empleo

Acindar , General Motors , Vicentín y Sancor . Metalúrgicas, automotrices, agroexportadoras y lácteas, cada una con sus historias y matices, viven situaciones complejas y tras ellas, cientos de empleos. En Santa Fe la situación laboral transita un escenario de tensión empujado por suspensiones, retiros y despidos, aunque con un leve repunte tras una caída no tan abrupta como a nivel nacional.

“La industria primero trata de acordar: adelanto de vacaciones, suspensiones. Cuando hay desvinculaciones es porque no hay otra salida”, razona un conocedor de la materia advirtiendo que no se ve un escenario de despidos, aunque sí modificaciones en la economía del trabajo.

En los despachos del Ministerio de Trabajo provincial, conducido por Roald "Coco" Báscolo , alejan fantasmas de una posible crisis laboral con números en la mano. Así, afirman que, aunque no se recuperó lo perdido el año pasado , los últimos guarismos marcan un -leve- crecimiento en la población económicamente activa. No obstante, hay un apartado que si bien tuvo un descenso, sigue siendo un síntoma del panorama complejo en varios sectores: las suspensiones. Hasta la primera quincena de febrero, había 33 solicitudes vigentes alcanzando a 4.130 trabajadores , con el caso saliente de Acindar con suspensiones rotativas, pero con un plan dispuesto por si la situación se agrava.

Otro de los sectores más fuertemente impactados durante 2024 es el de la construcción, producto del desplome de la obra pública nacional. Allí, a noviembre del año pasado, la variación interanual fue la que mayor caída registró: a nivel nacional el promedio fue del 15,9% a la baja, mientras que en Santa Fe la caída fue del 7,4%.

En la Casa Gris destacan que el impacto allí no fue mayor por la inversión en obra pública made in Maximiliano Pullaro. “No es lo mismo hacer rutas que viviendas, que tiene una mano de obra mucho más intensiva. Nunca vas a alcanzar a cubrir con eso solo”, dice un crítico no conforme con la argumentación oficialista, que también destaca el cimbronazo sufrido por la industria en sus distintas ramas.

En el terreno de las preocupaciones de la opinión pública, el empleo aún sigue lejos de las principales según consultoras de la región. Aparecen recién en un segundo pelotón, lejos de seguridad -líder sobre todo en Rosario- e inflación, aunque por estos días realizaban nuevos estudios para ver el impacto de los primeros meses del año.

¿La flexibilización avanza?

Con los números sobre la mesa, laboralistas y especialistas en la materia ponen sobre la mesa otro factor: si bien “no hay índices de desocupación como ocurrió en los '90”, ven una aceleración en el proceso de modificación del mercado laboral. “Empleo que se cae, va al monotributo o trabajo en negro”, sintetizan.

Así, surge la duda de dónde irá a trabajar la mano de obra calificada que, por ejemplo, puede contar GM o un metalúrgico. En el terreno de las elucubraciones, un especialista es tajante: “Economía de plataformas: Uber, Rappi o similares”, dice. Semanas atrás, inclusive, tras reunirse con el Ministro de Economía Toto Caputo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, reconoció que la mano de obra calificada es poco menos que irreemplazable en la Argentina de hoy.

Los números nacionales también dan cuenta de un dato: según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el impacto no solo alcanza a los asalariados, sino también a los empleadores. En la comparativa entre noviembre del 2023 y del 2024, se perdieron más de 12 mil empresas, pasando de 512.357 casos a 499.719, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.