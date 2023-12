La salida del formoseño se precipitó este sábado luego que acusara a Villarruel de pactar con Mayans su salida, en una entrevista con La Nación. Un dato llamativo es que Abdala es uno de sus confidentes en el bloque LLA. La vice no le respondió a Paoltroni, pero este lunes llevó el tema a la primera reunión de gabinete y al salir no descartó revisar su postulación.

“No pueden tomar por la fuerza la conducción del Congreso. No vi en ninguna parte del mundo que la mayoría le entregue la prerrogativa que le entregó el pueblo a la minoría”, señaló el líder peronista en declaraciones radiales.

Sin embargo, fuentes de UP reconocen que la salida de Paoltroni es un paso adelante en la negociación, que podría completarse con cargos para ese bloque. La última propuesta que le acercó Villarruel fue la de una de las prosecretarías, que no conformó a Mayans. La secretarías están definidas por la vice: en la parlamentaria estará Agustín Giustinian, empleado del Senado cercano al PRO. En la administrativa una asesora de confianza de la abogada que este lunes fue a la oficina y se puso a dar órdenes.

Mayans pide ocupar dos prosecretarías (hay una tercera, de coordinación operativa, que siempre recae en la oposición de menor presencia) o al menos la certeza de tener la mayoría de las presidencias de las comisiones, inclusive de algunas de las cuatro consideradas "de gestión" y que la vice reclama para La Libertad Avanza: Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Acuerdos y Relaciones Exteriores.

Para prescindir del peronismo, Villarruel necesitaría unir al resto de la oposición, una tarea que no considera fácil. "No confía en los radicales y nos llama a nosotros", cuentan en UP. La UCR, además, le complicó la transición a la vicepresidenta, porque no renunciaron los dos referentes de esa fuerza con cargos: la vicepresidenta, Carolina Losada; y el prosecretario parlamentario, Juan Tunessi. Si no son destituidos por una mayoría del recinto, pueden seguir hasta febrero. Son parte de la negociación que empieza este martes.