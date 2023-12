La vicepresidenta, Victoria Villarruel , podría anotarse un triunfo en el Senado este miércoles, cuando en una sesión convocada para las 15 horas buscará votar autoridades de la Cámara y repartir cupos en las comisiones sin la ayuda de Unión por la Patria (UP), el bloque más grande, con 33 miembros. Como anticipó Letra P , el senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala será elegido presidente provisional y quedará relegado el formoseño Francisco Paoltroni .

Sólo esta última no fue convocada a la reunión, pero actuaría en sintonía con la dupla misionera, que fue representada por Sonia Rojas Decut , quien responde al líder de su provincia, Carlos Rovira , quien una vez más se convierte en socio clave del oficialismo en el Congreso. También estuvo muy activo para alcanzar un acuerdo el correntino Carlos Espínola , quien comparte UF con Edgardo Kueider -ambos del peronismo- y la cordobesa Alejandra Vigo , esposa del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti .

Fuentes de UP confirmaron a Letra P que el jefe de la bancada, José Mayans , abandonó la reunión sin llegar a un consenso. Anunció que si convocan a una sesión la impugnará porque entiende que, antes, el presidente Javier Milei debe convocar a extraordinarias. En LLA consideran que no sería necesario, al estar en el temario la elección de autoridades y el reparto de comisiones.

Además de Abdala, en la sesión se elegirán otras tres vicepresidencias. Si no renuncia, hasta febrero ocupará la principal la radical Carolina Losada, que le correspondería a UP. Vigo y una figura del PRO ocuparían esos lugares si el peronismo no vuelve a la mesa. Villarruel logrará que se vote como secretario legislativo a Agustín Giustinian (empleado del PRO) y como secretaria administrativa a María Laura Izzo. El resto de la oposición podrá repartirse tres prosecretarías: parlamentaria, administrativa y de coordinación operativa. La primera de ellas aún la tiene el radical Juan Tunessi, quien coordinará la sesión de este miércoles.