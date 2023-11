El bloque de La Libertad Avanza en el Senado tiene sólo siete miembros y, antes de asumir, este martes protagonizaron una feroz interna, cuando la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel , los reunió para revisar la elección de autoridades que habían realizado el lunes. A partir de una nueva votación, la aún diputada dispuso que el puntano Bartolomé Abdala no sea jefe y lo sustituya el jujeño Ezequiel Atauche. No conocía a ninguno de los dos, pero tuvo que resolver un problema inesperado, el primero desde que ganó la elección.

Villarruel se enteró en la medianoche de la decisión de quienes convivirán con ella en el Senado y sus asesores le pasaron un dato que había olvidado: el puntano no inscribió al Partido Libertario de San Luis en LLA, aún cuando era su titular. Su intención habría sido controlar el instrumento jurídico para digitar las candidaturas. La disputa por los sellos puntanos no estuvo exenta de acusaciones y denuncias penales.

Pero ese dato quedó en un segundo plano cuando este martes por la mañana, la futura vice recibió quejas del bloque por el prematuro anuncio de Abdala. Había quienes negaban la votación y hablaban de un fraude. Con esos antecedentes, este martes Villarruel reunió al bloque y supo que Abdala no tenía consenso para ser presidente del bloque del Senado. Se encontró con una resistencia inesperada. "A mí ya me votaron. No me pueden bajar", le replicó el puntano.