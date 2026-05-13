Cómo es la declaración jurada del hermano de Manuel Adorni que investiga la Justicia

Manuel Adorni y su hermano Francisco Adorni.

Francisco Adorni ingresó como asesor del Ministerio de Defensa antes de que su hermano Manuel Adorni cumpliera dos meses en la Casa Rosada, como contó Letra P en su momento. Este miércoles, se supo que el actual diputado provincial es investigado por supuestas inconsistencias en su patrimonio, la misma sospecha que pesa sobre el jefe de Gabinete.

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En su primera declaración jurada como funcionario nacional, Adorni reportó apenas dos bienes por un total de $43.790.000: el 50% de una casa en City Bell de 162 metros cuadrados (adquirida en 2016) y la mitad de un Chery Tiggo modelo 2017, que compró en 2023. Ante la Oficina Anticorrupción (OA) no detalló cuentas bancarias en el país o el exterior, acciones, bonos, ni atesorar dinero en efectivo.

La deuda del hermano de Manuel Adorni Lo único que el entonces asesor agregó en su balance fue una deuda con el Banco Provincia por un crédito hipotecario. Es precisamente este pasivo que sustenta la denuncia en su contra de la diputada Marcela Pagano y por la cual el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió la investigación.

Cuando pasó a ser el presidente del Instituto de Ayuda Financiera (IAF) del ministerio, antes de asumir su banca en la Legislatura bonaerense, en apenas un año Adorni había cancelado el 53% del crédito. Según su declaración jurada 2024, su deuda con el banco pasó de $130 millones a $60 millones.

image Fragmento de la declaración jurada 2024 de Francisco Adorni.

Mientras que por la revaluación de sus bienes, su patrimonio total pasó a ser de $71.000.000. De nuevo, Adorni no declaró tener dinero ni tampoco dejó asentados sus ingresos por su trabajo en el Ministerio de Defensa. Finalmente, en su último balance enviado a la OA, presentado en febrero de este año, incluye algunos elementos correspondientes a 2025. La deuda la redujo apenas un poco (unos $ 3 millones) y como novedad aparece un Jeep Renegade modelo 2020 que compró en noviembre, cuyo 50% está valuado en 8 millones. El hermano de Adorni aclaró que la adquisición fue realizada con "ingresos propios". image El último balance que Francisco Adorni remitió a la OA.