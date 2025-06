Francisco Azcué pasa la motosierra en Concordia: ajuste, despidos y mensaje mileísta ante la crisis

Francisco Azcué anunció que no renovará más de 80 contratos en la municipalidad de Concordia.

Según las entidades sindicales, el plan de Azcué incluía no renovar más de 200 contratos que vencían este mes. Luego de la confrontación pública que se generó, el municipio confirmó que fueron 80 los que se dejaron sin efecto. El resto, se verá. Se trata de contratos con y sin aportes que se elaboran por seis meses, por lo que buena parte de la planta contratada queda ahora expectante sin saber si en diciembre les tocará el turno de ser cesanteados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/azcue_francisco/status/1932549658699837867&partner=&hide_thread=false Hoy es un día histórico para la Argentina.



La Justicia habló: Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos.



Hoy ganaron los argentinos de bien que se esfuerzan todos los días y trabajan honestamente. Basta de… — Gringo Azcue (@azcue_francisco) June 10, 2025

El relevamiento llegó al número de 80 contratos no renovados, que en su mayoría pertenecían a personal del área de Desarrollo Humano (ex Desarrollo Social). Según Azcué, el funcionario a cargo le dijo que “ya no necesitaba de esos servicios”. En la práctica, la explicación oficial redundó en la necesidad de ajustar el gasto público ante la crisis económica y financiera que atraviesa el municipio.