Preocupado por la caída histórica de la recaudación, Rogelio Frigerio calienta la motosierra en Entre Ríos

Ante la caída histórica de la recaudación, en el Ejecutivo se preparan para tiempos de vacas aún más flacas, aunque advierten que -tal como les pidió Toto Caputo - no recurrirán a medidas “de otros tiempos”, como aumentar la presión tributaria o sumar endeudamiento. “Queremos mantener el nivel de deuda que tenemos, no vamos a recurrir a medidas que tomaban otros gobiernos”, aseguró Boleas.

“Hay provincias a las que esta realidad les implicará un desahorro y están desendeudadas. Nosotros tenemos deuda y no tenemos masa salarial ahorrada, porque en diciembre de 2023 no recibimos ninguna masa salarial ahorrada”, aseguró Boleas en declaraciones a Radio Ciudadana de Concordia en una crítica implícita a la gestión del peronista Gustavo Bordet.

Las medidas que prepara el gobierno de Rogelio Frigerio

“La sociedad tiene que esperar que el gobierno actúe con responsabilidad y nosotros estamos firmes en eso, en tomar las medidas que haya que tomar para hacer frente a nuestras obligaciones”, agregó el ministro, como preludio de una serie de medidas que pronto serán anuncios.

En esa lista se incluye la reducción del llamado “gasto de la política” que, según anticipó el funcionario, será de un recorte adicional del 35%. El gobierno revisará personal fuera de escalafón y habrá recortes en áreas que “no sean necesarias y que no tengan que ver con una prestación de servicio concreto al ciudadano”.

En la misma línea, anticipó que con miras a “seguir trabajando en eficientizar el proceso de liquidaciones, estamos cruzando nuestra planta de personal con distintas bases de datos para saber si estamos liquidando bien o no”.

Lo que busca detectar el gobierno provincial son incompatibilidades en casos de un doble empleo estatal o un empleo estatal con haber previsional. El ministro habló también de reducir las “inasistencias injustificadas”. “Que cada peso que se gasta realmente llegue en un servicio para el ciudadano”, señaló.

La nueva relación de Javier Milei con las provincias

En esa línea, Boleas sostuvo que las medidas pretenden sostener una gestión que evite aumentar la presión tributaria o el endeudamiento. “Estamos preocupados por la crisis en los ingresos de origen nacional. Es innegable que estamos frente a un cambio de paradigma en la relación entre el gobierno nacional y las provincias. Frente a eso, no todas están en la misma situación para enfrentar esta realidad”, reconoció.

boleas.jpg El ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos, Fabián Boleas.

Según proyecciones de la Comisión Federal de Impuestos, las transferencias automáticas caerían un 4,2% en términos reales a lo largo de 2025, lo que representa una pérdida de casi $2,5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB.

“Si se compara con 2023, la caída es aún superior, del orden del 12%, lo que equivale a decir que las provincias + CABA recibirían casi $7,4 billones menos que dos años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del Producto Bruto Interno”, consigna el informe que difundió el gobierno provincial.

Esta fuente de recursos representó el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con ratios mayores al 60% para un conjunto de 12 jurisdicciones, entre las que se encuentra Entre Ríos, señalaron.

Un frente de conflicto anticipado

En las últimas horas se vivieron momentos de tensión en los pasillos de la casa de gobierno cuando varios grupos de estatales se manifestaron en contra de un recorte en las horas extras que dispuso la gestión de Frigerio. Según advirtieron los gremios y trabajadores autoconvocados, el recorte sería de un 25% y tendría un impacto en algunos salarios de hasta unos 100 mil pesos menos.

protesta de trabajadores Casa Gris E.R. junio 2025.jpg

Boleas confirmó la medida y dijo que apunta a lograr “la eficiencia del Estado”. Explicó que la directiva fue que se redujo la cantidad de horas extras a cada ministerio y que recaería en la órbita de cada responsable la asignación de esas horas que se le dejaron a cada cartera.

Los trabajadores anunciaron que podrían tomar medidas de fuerza y en el gobierno respondieron con reuniones con los representantes sindicales para abordar la cuestión. "No vamos a eliminar las horas extras, vamos a ordenarlas en un trabajo conjunto con los gremios. No pagaremos horas que no se trabajan ni tampoco las que no hagan falta. En un contexto como el que vivimos, es inadmisible", afirmó el ministro. Por ahora no hay marcha atrás con la decisión.