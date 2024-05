Quién es Francisco Azcué, el radical que sepultó 40 años de peronismo en Concordia

De origen radical, sus primeros contactos con la política son de 2019, cuando asumió la presidencia de la Juventud Radical. En ese entonces coqueteó con una candidatura para desafiar la reelección de Enrique Cresto , pero no llegó a consolidarse como candidato y asumió un cargo en el Poder Judicial, como fiscal auxiliar en los Tribunales de Concordia.

Luego de esos años en el Poder Judicial, en septiembre del año pasado decidió volver a medir sus chances como candidato e hizo pública una carta en la que anunciaba su renuncia a la Justicia para dedicarse a la política. En rigor, luego se supo que no había podido revalidar su cargo ante el Consejo de la Magistratura.

Le pido al intendente @EnriqueCresto que intervenga inmediatamente para que cesen estas acciones que atentan contra la democracia y la dignidad de las personas. Esto no puede ocurrir, no se puede perseguir a un empleado municipal por su ideología política. #concordia pic.twitter.com/o6QnSdNqfX

El primer escalón de su carrera a la intendencia lo subió en abril del año pasado, cuando consiguió que su espacio, Evolución Radical, ganase las elecciones partidarias y se quedase con la conducción de la UCR departamental y de la ciudad. Esa victoria, que logró de la mano del envión que todavía tenía la figura de su jefe político, Martín Lousteau, le dio el impulso final para convertirse en el candidato que encabezó la fórmula de consenso entre el radicalismo, el PRO y el MID para las PASO del 13 de agosto. La UCR se quedó con la intendencia y el PRO puso la candidata vice, Magdalena Reta de Urquiza.

Azcué no sólo ganó su interna sino que resultó ser el candidato más votado en la ciudad. A partir de entonces, y con las heridas abiertas que la interna del PJ dejaba, se consolidó en las tendencias como favorito para las generales. El gran aliado de su victoria en octubre pasado fue el corte de boleta. El candidato lo reconoció y dijo, luego del triunfo, que no lo sorprendió, aunque sí el crecimiento del corte que hubo en las generales respecto de las PASO. “No me sorprende porque siento el respaldo de la gente en la calle”, declaró entonces el intendente electo, que está casado y es padre de dos hijos.

Señales de la gestión

Como contó este medio, en sus primeros meses en el poder Azcué no creó una identidad propia: se concentró en presencias en medios nacionales y descuidó los medios locales; y la comunicación oficial no logró instalar la percepción de un intendente al mando de la toma de decisiones.

A diferencia de Frigerio, el joven dirigente de la UCR parece más permeable a las astillas que pudiera salpicar la interna en la coalición de gobierno. En la práctica, su círculo más cercano está compuesto por referentes del PRO y del radicalismo, a quienes enfrentó en las PASO, y quienes se mueven con altos niveles de autonomía.

En ese contexto, la crecida del río Uruguay por las indundaciones en Brasil demandó la evacuación de 500 personas en Concordia. “Se vienen tres días muy difíciles, se espera un caudal de agua importante”, afirmó Azcué frente al desafío más grande de su corta gestión.