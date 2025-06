Cumbre en el CFI: catarsis de gobernadores, en alerta por la falta de fondos y el estado de las rutas

No alcanza con todas las concesiones del RIGI. Sin obra pública, no hay inversiones.



Marcelo Álvarez, ejecutivo de Barrick Gold, lo dijo sin vueltas en el congreso del IAEF:



"Con el RIGI no alcanza. La inversión en Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile.…