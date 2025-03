El discurso de Francisco Azcué: impronta de fiscal, mano dura y una pesada herencia que todavía pesa

Aunque el calor aflojó este jueves a la noche, en la sala la temperatura se elevaba cada vez que el exfiscal se apoyaba en su discurso de mano dura contra el narcotráfico y el narcomenudeo, pero también contra “los privilegios” que dijo que encontró en el municipio, heredados de la gestión de su antecesor, el peronista Enrique Cresto . Sobre esa base de una pesada herencia , que parece no soltar todavía, elaboró la narración de los que presentó como sus logros de gestión. También hubo anuncios de obras e inversiones para 2025.

Azcué definió sus logros de gestión como “significativos” y aseguró que, tras el recorrido de 2024, se está acercando al horizonte “de lo que la gente votó”. En todo su discurso no hizo una sola mención a Javier Milei y se refirió a Frigerio solo una vez, para agradecerle el compromiso del gobierno provincial con la obra del flamante aeropuerto de Concordia, próxima a estrenarse. Una obra, en rigor, comenzada por la gestión anterior a través de un préstamo del BID .

El aplausómetro de Francisco Azcué

El discurso fue interrumpido 13 veces por aplausos en toda la noche. La mayoría de ellos en instancias en las que Azcué hacía alusión a alguna medida que se ocupaba de presentar como antagónica de la gestión peronista. Hubo aplausos cuando dijo que, en su gestión, “el que no trabaja, no cobra. Se terminaron los privilegios en la ciudad”. También cuando sostuvo que no le importan “las amenazas” ante la decisión de reordenar la planta del personal municipal y de impulsar jubilaciones para aquellos que están en condiciones.

El ranking de aplausos siguió con las siguientes frases:

“No hay empresas amigas de este municipio”

“Los mafiosos son nuestros enemigos y los vamos a combatir. Concordia no es un lugar para ustedes”

“Honor y gloria a la Policía de Entre Ríos”

“La Auditoría está disponible en la web” (hubo una controversia porque la gestión se resistía a publicar los resultados del informe)

“Hicimos denuncias penales contra los comedores que eran aguantaderos”

“Los funcionarios están obligados a denunciar delitos que detecten. ¿Quedó claro?”.

“Los Centros de salud ahora funcionan 24/7”

“Felicito al área de Salud ante su valiente trabajo durante los incendios de hace unas semanas”

El punto más caliente fue cuando habló de “payasos mediáticos que critican la política de turismo”, en relación con empresarios de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Concordia y la región, que cuestionaron la floja temporada turística y señalaron algunos déficit de la gestión local.

Anuncios para la segunda ciudad de Entre Ríos

Luego de la presentación de la memoria de gestión, en la que habló de casi todas las áreas de gobierno, llegó el tiempo de los anuncios. Dijo que es inminente la puesta en funcionamiento de una zona de actividades logísticas que incluiría un puerto de barcazas para fomentar el transporte multimodal. En ese marco, ubicó el proyecto de zona de actividades en un predio de 45 hectáreas propiedad del municipio y lindero a la autovía 14, conocida como la Ruta del Mercosur.

4556.preview.jpg Un recinto con convocatoria exclusiva de funcionarios y familiares recibió al intendente de Concordia, Francisco Azcué. El Teatro Odeón, lugar tradicional para la apertura de sesiones, quedó sobredimensionado en la nueva gestión.

Reiteró la obra del Aeropuerto Binacional y anticipó que con un remanente del crédito del BID se realizará una consultoría sobre su funcionamiento. Habrá, dijo, más inversiones en el Parque Industrial para que sea un “ámbito con seguridad jurídica y sostenibilidad”.

También advirtió que Concordia “será el primer municipio en adherir al RIGI y al RINI provincial”, a través de una ordenanza que promueve beneficios fiscales para nuevas inversiones. Anticipó que invertirá 3.000 millones de pesos en infraestructura y 200 millones de pesos en una obra fluvial largamente esperada por un barrio de la ciudad. Dijo también que promoverá el libre acceso a la información pública del municipio para que nadie tenga que justificar su pedido. “Todos los ciudadanos deben poder acceder a la información pública directamente”, sostuvo.

Sobre el final, se refirió al contexto nacional, pero solo mencionó que la Argentina atraviesa, según su diagnóstico, “conflictos estériles”. Por eso, sostuvo, “tenemos que recuperar los valores que hemos perdido en tiempos en los que la inmediatez se ha apoderado de nuestras conversaciones, alterando nuestra perspectiva de futuro, en tiempos en los que las categorías políticas han sido erosionadas. Tenemos que cultivar los buenos valores, recrear el sentido de responsabilidad y el orden”, cerró.