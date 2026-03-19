EL AJUSTE

Francisco Azcué concesiona la recolección de residuos en Concordia: contratación directa y luego licitación

Justificó la medida en “limitaciones del sistema actual” y la alta demanda de la ciudad. Polémica con la oposición, que denuncia “privatización encubierta”.

Letra P | Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Francisco Azcué concesiona la recolección de residuos en Concordia y prepara una licitación abierta

Francisco Azcué concesiona la recolección de residuos en Concordia y prepara una licitación abierta

El intendente de Concordia anunció este jueves que llevará el sistema de recolección de servicios hacia un esquema mixto, con convivencia entre privados y el sector público. Francisco Azcué fundamentó la decisión en un diagnóstico técnico “que evidencia limitaciones en el sistema actual”, con dificultades para medir costos reales, deterioro del parque automotor y creciente demanda por deficiencias”.

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La comunicación oficial informó que la medida incluye la concesión parcial en determinadas zonas, mientras que en otra continuará a cargo del Estado municipal. En una primera etapa, el servicio funcionará con contratación directa y luego migrará hacia un esquema definido mediante una licitación. Para avanzar en la decisión, el intendente contó con la aprobación de la Emergencia Ambiental en el Concejo Deliberante.

“Con este paso apuntamos a hacer más eficiente el servicio, mejorar la planificación, la definición de condiciones y el control. Lo que estamos haciendo es reorganizar cómo se presta, para que funcione mejor”, explicó el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López.

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A pocos días de haber asumido, en enero de 2024, Azcué se subió a un camión recolector para evaluar el servicio en persona.

A pocos días de haber asumido, en enero de 2024, Azcué se subió a un camión recolector para evaluar el servicio en persona.

La medida se enmarca en la Emergencia Ambiental declarada por el Concejo Deliberante “ante el incremento sostenido en la generación de residuos, la proliferación de microbasurales y los riesgos sanitarios asociados”.

El Concejo autorizó así al Departamento Ejecutivo a concesionar el servicio de recolección de residuos y lo habilitó a hacerlo, en una primera etapa, mediante contratación directa, mientras se avanza hacia un proceso de licitación pública. Se prevé una contratación con una duración de seis meses y abarcará únicamente un sector de la ciudad, que todavía no se detalló.

Articulación público - privada

“Esto no es solo un tema operativo, es un tema ambiental y sanitario. Necesitamos un sistema que esté a la altura de la ciudad que queremos, que cuide el ambiente y que dé respuestas concretas a los vecinos”, dijo López.

El municipio remarcó que este tipo de esquemas mixtos son utilizados en distintas ciudades, combinando la presencia del Estado con herramientas de gestión que "permiten mejorar la prestación de servicios esenciales, manteniendo siempre la responsabilidad pública sobre el sistema".

Algo huele mal para el PJ

El bloque del PJ en el Concejo votó en contra de la medida, que fue aprobada por nueve votos de Juntos y La Libertad Avanza. Ediles del peronismo cuestionaron el intempestivo tratamiento de la ordenanza sobre tablas y criticaron la premura en la aprobación.

La concejala Carolina Amiano vinculó la iniciativa con una posible privatización del servicio. “Este proyecto lo que busca es direccionar a una empresa que, como sabemos, anoche ingresó cinco camiones nuevos a esta ciudad y que seguramente va a ser la contratada”, expresó. “Entonces, seamos claros, acá hay un negocio y ya están sabiendo a quién le van a otorgar este servicio”, apuntó.

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Francisco Azcué anunció que concesionará parte del servicio de recolección de residuos en Concordia.

Francisco Azcué anunció que concesionará parte del servicio de recolección de residuos en Concordia.

En la misma línea, su compañera Claudia Villalba cuestionó el tratamiento sobre tablas y también hizo referencia a la posible adjudicación. “Ninguna empresa mueve cinco camiones hacia una ciudad si no tiene ya ganada la licitación o tiene por lo menos la promesa”, señaló, según publicó Diario Río Uruguay. Además, sostuvo: “Vamos a ver la semana que viene qué empresa gana, porque la que ingresó cinco camiones fue la empresa VITSA”. “Esto tendría que haber ingresado con tiempo. Se tomaron dos años para analizar, ¿no se puede tomar una semana más?”, argumentó.

VITSA es una empresa que se presenta como proveedora de "soluciones ambientales" y presta servicios en provincias como Córdoba, Mendoza y Buenos Aires.

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