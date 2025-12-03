La Libertad Avanza posterga las elecciones en Concordia y apuesta a calmar los ánimos de la interna

La conducción de La Libertad Avanza de Entre Ríos postergó para después del verano las internas para elegir nuevas autoridades en la filial Concordia . La decisión responde a una cuestión estrictamente de clima de época. La sentencia quedaría firme muy sobre el final de año y en el tinglado violeta consideran que votar en enero no es la mejor opción.

Si no surge un cisne negro , las elecciones se celebrarían entre fines de febrero y marzo. Así lo proyectan algunas voces del partido que contemplan la posibilidad de convocar a fines de febrero para votar a mediados del tercer mes del año. Todo esto, si la lista 2 A no presenta un recurso ante la Corte Suprema , para lo cual tiene tiempo hasta este jueves. Pasado ese plazo, la sentencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) quedará firme y las elecciones deberán suceder sí o sí.

De los 17 departamentos que tiene la provincia, ahora hay dos acéfalos, sin autoridades designadas. Uno es Rosario del Tala , donde no se conformó un comité local y no se pudieron elegir autoridades en la instancia de enero de este año, cuando se celebraron los comicios en toda la provincia. El otro es Concordia, que fue a las urnas, pero cuya elección terminó judicializada por una diferencia de 15 votos entre las firmas en las actas y el conteo final.

En rigor, a la conducción provincial, que funciona bajo el órgano de Asamblea, no le afecta en la práctica la ausencia de dos dirigencias departamentales. Según la Carta Orgánica del partido, los 17 departamentos tienen votos válidos por igual: un departamento, dos votos. Así fue como se terminó conformando la actual conducción al mando de Roque Fleitas y Zully Cauzzi .

En la dirigencia provincial hay una certeza: no tienen ningún apuro en llamar a elecciones porque esta vez no hay margen de error. El escándalo de enero de este año recorrió portales de todo el país y ahora, con el viento muy a favor del gobierno libertario, no se pueden permitir un segundo yerro que altere la paz de Karina Milei , El Jefe.

Los plazos para la votación en Concordia

Con ese norte, compartido también entre los referentes concordienses del espacio, contemplan dos opciones. Pesa más la posibilidad de patear todo para después del verano, cuando el clima para votar sea mejor. La otra es repetir enero, fecha negra en la memoria eleccionaria del partido. Por ahora, todo indicaría que esperarán un tiempito más. A favor de votar en marzo surge la posibilidad de incorporar al acto eleccionario un veedor judicial de la Secretaría Electoral de la provincia, “para hacer todo bien y 100% transparente”. Para que eso resulte posible, necesitan que se levante la feria y activar el pedido.

Karina Milei y dirigentes LLA Entre Ríos Karina Milei y la cúpula de La Libertad Avanza en Entre Ríos, durante un acto en Paraná a fines de 2024.

No hay un plazo estipulado por la Justicia para que el partido eleve la convocatoria. Sí lo hay una vez que se llame a votar. Debe hacerlo con al menos 15 días de antelación a la fecha en la que pretenda que se realice la votación, con su correspondiente publicación en el Boletín Oficial.

Este jueves 4 vence el plazo para que la lista 2 A, perdedora en la demanda judicial, formalice su presentación ante la Corte Suprema. Si no lo hace, el fallo de la CNE quedará firme y a partir de ahí se podría llamar a votación. Nadie quiere estar a fin de año ocupándose de esas cuestiones.

Un fin de año en paz para Karina Milei

Después del traspié de la primera votación, en el partido se cuidan al extremo de ajustar a rajatabla la organización. Por eso, en todos los campamentos coinciden en que no hay que apurarse a poner fecha, pero sí hay que hacer las cosas bien. “No hay margen para otro tirón de orejas de Buenos Aires”, graficó uno de los involucrados en el proceso electoral.

Las dos listas que deberán enfrentarse otra vez son la 2 A encabezada por Ignacio Cabrera y la 2 B, con Eduardo Beswick al frente. En el partido calculan que la jornada electoral, que ahora durará todo el día, será igualmente dinámica porque la Justicia determinó que deberán votar con el padrón “viejo”, esto es, tal como estaba configurado al momento de la elección anulada en enero de 2025. Al ser así, la cantidad de votantes se reduce considerablemente, porque excluye a las afiliaciones que se sumaron durante el año.

En la conducción apuestan a que el tiempo cure las heridas de una interna que no termina de sellar. Quieren elecciones para cerrar la grieta por la vía institucional. La acefalía de la departamental Concordia no afecta en términos organizacionales, pero sí políticos, porque es la segunda más importante después de Paraná. Hay muchas expectativas de cara a 2027 y nadie quiere prolongar la agonía de una interna sin resolver.