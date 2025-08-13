ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Río Negro: Juan Martín se instaló en la meca del PRO para colarse en la boleta libertaria

El diputado provincial quiere llegar al Congreso y viajó a Buenos Aires para asegurarse el mejor lugar en la lista violeta. Habrá nombres antes del domingo.

Letra P | Ariel Boffelli
Juan Martín y Lorena Villaverde, dos figuras de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Río Negro.

En la alianza que encabeza La Libertad Avanza en Río Negro, cada uno de los lugares se negocia al detalle. Con la candidatura de Lorena Villaverde al Senado practicamente confirmada, Juan Martín, el presidente del PRO en la provincia que amagó con ir con una boleta amarilla pura, se instaló en suelo porteño hasta el cierre.

Todos están pendientes de lo que se termine de hablar en la Ciudad de Buenos Aires, lugar en el que se terminarán de definir las nóminas. Las intenciones varían según la estrategia, que en algunos casos tienen un cauce de acción pensando en la búsqueda de la gobernación en 2027.

Decididos a ocupar esos lugares, los principales interesados aguardan desde la capital nacional un giro favorable.

La lista de La Libertad Avanza

Villaverde y el apoderado de La Libertad Avanza, el abogado Damián Torres, custodian en el sello presidencial. Ambos cuentan las horas para saber qué lugar ocuparán, relegando a los extrapartidarios.

Villaverde y Torres tuvieron diferencias, pero ese cortocircuito se congeló con la foto del acuerdo, que se firmó en el despacho de la sanantoniense junto a los apoderados del partido CREO Río Negro, de Aníbal Tortoriello, y el PRO que conduce Juan Martín.

Cierre LLA PRO en Río Negro
El acuerdo firmado en el despacho porte&ntilde;o de Lorena Villaverde.&nbsp;

Fuentes libertarias rionegrinas ratificaron a Letra P que, en la previa del fin de semana, habrá novedades. Se comunicará antes del cierre que impuso la Justicia. Todo depende del bosquejo que la Casa Rosada haga sobre la región, definiendo lugares para los "puros".

El PRO, en casa

Juan Martín pelea por alcanzar un lugar de protagonista, en una lucha que involucra a viejos conocidos como Tortoriello. El empresario de transporte dejó el macrismo para empoderarse, bien a su estilo, con estructura ajustada a sus intereses y quiere encabezar la grilla a Diputados, el lugar expectante para intentar prolongar su estadía en el Congreso. Había llegado hace cuatro años desde la boleta de Juntos por el Cambio.

La versión que corre desde Cipolletti, muestra dificultades inocultables. Tortoriello quiere encabezar el tramo para la cámara baja para tener un rol destacado y medirse frente a sus aliados temporales. Si le dan ese lugar, quiere saber cuál será el corte por categoría. "Nos vamos a medir", ratificaron en el equipo de CREO.

Sucede que Tortoriello toma esta instancia como un nuevo paso previo a la batalla provincial, a la que encarará como candidato a gobernador. No se sabe en qué contexto nacional y con qué aliados, pero tiene decidido volver a competir.

