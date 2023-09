El ministro candidato Sergio Massa y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , se mostraron juntos este sábado en un acto por la inauguración de un bajo vías en San Vicente. La foto y los discursos buscaron aflojar las tensiones que se produjeron después de los anuncios de las medidas económicas para compensar la escalada de precios por la devaluación, especialmente por la suma fija de 60 mil pesos para trabajadores y trabajadoras formales de los sectores público y privado. El gobernador bancó las medidas, dijo que “muestran el camino”, pero siguió evitando revelar si la implementará en la provincia . Massa dijo que el electorado bonaerense será “el pilar” que lo pondrá en la segunda vuelta, una instancia a la que, si se repitieran los resultados de las PASO, no llegaría.

“Quiero agradecerte a vos, Sergio, porque has dado una pelea enorme para evitar que los condicionamientos, las limitaciones, las imposiciones que traen los acreedores producto de la deuda que irresponsable e ilegalmente tomó el gobierno de Macri, que eso nos castigue más en la vida cotidiana y nos agregue más dificultades”, sobó Kicillof en su discurso, parado junto a Massa, en un gesto de distensión luego de una semana que exhibió, al menos, la descoordinación entre las principales figuras de Unión por la Patria a partir de la implementación, o no, de la suma fija dispuesta por el Palacio de Hacienda.

VIVO | Los ministros Giuliano y Massa inauguran un nuevo paso bajo nivel en San Vicente

Antes había citado al gobernador en más de un tramo de su discurso. “Recién Axel decía qué se está discutiendo por estos días en la Argentina y yo quiero ser claro. Bien decía Axel: si hay cambio de gobierno, el boleto de tren va a pasar a valer 1.100 pesos y el mínimo de colectivo, 700 pesos, porque una cosa es escuchar palabritas simpáticas haciéndose los picantes o graciosos en los canales de televisión y otra es bajar las ideas a la vida de la gente”, señaló.

El candidato volvió a tirar tierra sobre el gobierno de Alberto Fernández, del que es ministro de Economía desde hace 13 meses y uno de sus socios principales desde el nacimiento del Frente de Todos. “Sabemos que muchos vecinos del conurbano de nuestra provincia y de nuestro país sienten la frustración de que a lo mejor la crisis y el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras generan la sensación del sabor amargo, pero no se resuelve volviendo para atrás", porque "atrás está la violencia, el dolor la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de poder adquisitivo".

"Nuestro camino es para adelante; si hay funcionarios que no andan, echémoslos; si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas, pero no hagamos volver a la Argentina al pasado, sigamos trabajando juntos”, lanzó.