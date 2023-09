Banderas (rotas) en tu corazón (peronista)

El #SumafijaGate dejó en offside al peronismo, que no se alineó detrás de Sergio Massa, el ministro candidato de Unión por la Patria(UP), que, tras acordar un nuevo desembolso del FMI de u$s 7.500 millones, tomó la decisión de aliviar –algo, poquito– el bolsillo de la clase media luego de imponer una devaluación del 22% al día siguiente de la derrota en las PASO que replicaría fuertemente en la economía de las familias argentinas. El analgésico para ese golpe sería aplicar una dosis del antídoto histórico que el campo nacional y popular blande como una de sus banderas; oír lo que tanto le pidieron sus compañeros de UP para anestesiar, al menos hasta las elecciones, el monstruo de insatisfacción social que agita a la población. Llanamente, hacer peronismo.