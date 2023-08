“Nos fuimos con caras largas y las manos vacías”, describió a Letra P un participante del encuentro y reconoció que hubo “cruces” y “momentos tensos”. Dijo que le plantearon al gobernador que algunos municipios pueden afrontar la erogación, pero otro, no, y que ante la consulta sobre si habrá o no asistencia financiera de la provincia, Kicillof se limitó a responder que “está en estudio” y no dio definiciones ni fechas para resolver la situación. “Manejan sus tiempos, nos caminan”, se quejó el dirigente.