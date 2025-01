En su peor momento con Javier Milei, Victoria Villarruel se prueba en público en Jesús María

Milei blanqueó que Villarruel hace rato no participa en la toma de decisiones, ni en el equipo de gobierno. Le adjudicó comportamientos cercanos a la casta, por sus quejas respecto a que percibía un sueldo magro: “me pagan dos chirolas”, dijo la vicepresidenta. Este miércoles, arremetió de nuevo con toda contra su excompañera de ruta .

Javier Milei y Victoria Villarruel.jpg Javier Milei y Victoria Villarruel rompieron el vínculo durante el primer año de gestión libertaria. En Córdoba, nadie quiere quedar pegado a esa interna.

"Creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57 % de los argentinos votó (en las elecciones presidenciales de 2023). No está en línea con lo que los argentinos quieren", reprochó el primer mandatario, avalando las interpretaciones respecto de que esa relación política está tempranamente rota y sin retorno a la vista.