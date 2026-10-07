Fernando Espinoza retuvo la presidencia de la Federación Argentina de Municipios

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , renovó la presidencia en la Federación Argentina de Municipios (FAM) por el voto de intendentas e intendentes de todo el país que se reunieron este miércoles en su sede de la calle Cerrito en la Ciudad de Buenos Aires. No hubo propuestas de otros candidatos ni se manifestaron diferencias pese a que el kirchnerismo había amagado con jugar.

Tras el encuentro se emitió un comunicado con fuertes críticas a Javier Milei y un pedido de "urgente corrección del rumbo económico". También le solicitaron una reunión y advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el empleo, la producción, la salud, la alimentación, la educación, las jubilaciones, la discapacidad, la asistencia social y las economías regionales. La Casa Rosada busca, a através de la ley Hojarasca, dejar de financiar a la FAM.

Durante el encuentro, que pasó sin mayores sobresaltos, los jefes y jefas comunales reiteraron el pedido de una reunión urgente con el presidente y reafirmaron el compromiso de las intendencias de continuar trabajando junto con sus comunidades para sostener la producción y los servicios esenciales. Además, hicieron un llamamiento a fortalecer la unidad federal para construir la mejor alternativa para una nueva Argentina.

La FAM también advirtió sobre la pérdida de recursos para provincias y municipios, la paralización de la obra pública, la caída del consumo y el impacto de la crisis sobre jubilados, trabajadores, PyMEs y economías regionales. “Los municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, afirmó Espinoza tras la Asamblea.

Durante el encuentro se hizo un llamado a la unidad de cara a las elecciones del próximo año. “Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”, afirmó, para luego sostener que “según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y los argentinos pide un cambio de rumbo económico".

"Ante todo este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios, tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina”, cerró.

Axel Kicillof, La Cámpora y la ley Hojarasca

La FAM es uno de los trampolines que usa el gobernador para activar la construcción de su armado nacional en busca de la candidatura presidencial 2027 que le permita enfrentar a Javier Milei. La entidad que seguirá presidiendo Espinoza nuclea a más de 500 jefas y jefes comunales de todo el país por lo que se transforma en un herramienta importante del gobernador, que piensa en un armado "de abajo hacia arriba" y valora particularmente la incorporación de intendentas e intendentes a su espacio.

Tal es su valor que tiempo atrás La Cámpora amagó con ir por la Federación que históricamente estuvo en dos manos, primero las del exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, y después en las de la dupla matancera, Espinoza-Magario. Fue el intendente de Lanús, Julián Alvarez, quien deslizó la posibilidad durante una visita a San Juan: "Antes de las internas y de analizar candidaturas presidenciales hay otras herramientas que se van a discutir, como por ejemplo, la Federación Argentina de Municipios", lanzó entonces. Lo ciero es que el kirchnerismo finalmente no movió ninguna pieza por conseguir el lugar del intendente de La Matanza.

Pero la FAM también está en la mira por el futuro que puede venir si el gobierno nacional lograra, en algún momento, aprobar la ley Hojarasca, redactada por el ministro desregulador Federico Sturzenegger. La iniciativa, que tiene media sanción, propone derogar decenas de normas consideradas "obsoletas, inútiles o contrarias a principios constitucionales", con el objetivo de "reducir la sobrerregulación y eliminar trabas burocráticas". Entre ellas, dejaría sin financiamiento a la entidad que nuclea intendentes.