Santa Fe: fue convencional de La Libertad Avanza, pero ahora le cierran las puertas y arma un partido vecinal

Javier Meyer fue uno de los candidatos como convencional departamental que permitió una victoria a La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de 2025, en la previa de la reforma constitucional de Santa Fe . Un año después, el intendente de Las Rosas se cortó solo y rearma un partido vecinal. “No sos valorado o te quieren dejar de lado”, lamentó.

De los 19 departamentos que tiene la Bota, el mileísmo sólo pudo imponerse en abril del año pasado en dos de los territorios en disputa: Juan Pedro Aleart lo hizo en Rosario y el propio Meyer en Belgrano .

El intendente logró doblegar con claridad al senador de la zona, Pablo Verdecchia , cacique de Armstrong , localidad cabecera. Sacó 42 puntos y dejó en 34 al candidato del gobernador la Maximiliano Pullaro .

Meyer integró el bloque libertario en la Convención constituyente y procuró llevar las banderas de su gestión a la Legislatura. Sin embargo, en las últimas semanas el intendente volvió a la carga con el armado de un partido vecinal de corte provincial, tal como había empezado en 2019 y discontinuado a raíz de la pandemia.

Que manera de haber gente chorra y corrupta! Se cagan en lo que sea por dos mangos, con tal de no trabajar o tener una chapita pública para rascarse las bolas . Las Rosas no estaba mal porque uno o dos robaron, robaron muchos y quieren robar más . Es muy difícil poner todo en…

“El nuevo partido provincial con un modelo claro, comprobable y a la vista: la gestión de Javier Meyer”, remarca uno de los videos que el intendente difundió por redes sociales en las últimas horas.

Por el momento, el sello “X Vos” se encuentra en la tarea artesanal de ir a la caza de afiliaciones en localidades de la región como El Trébol y Las Parejas.

"¿Con el nuevo partido, ¿qué pasa con LLA?", preguntó Letra P. "El vínculo con LLA lo tuve como con el PRO. Siempre apoyé los cambios, pero tengo mis propias herramientas políticas, con resultados destacables", respondió el dirigente.

Patricia Bullrich, la tutora del intendente de Las Rosas

En diálogo con Letra P, Meyer recordó que fue candidato a convencional gracias a la convocatoria de la senadora Patricia Bullrich, con quien mantiene una cercana relación desde que era ministra de Seguridad en la gestión de Cambiemos y le envió personal de Gendarmería a Las Rosas para custodiar el edificio municipal durante una manifestación del sindicato municipal local. “Siempre fui votante de ella”, explicó.

-¿Esto significa que en 2027 va a competir separado de LLA?, insistió Letra P.

-No hay definiciones. Sigo trabajando en el proyecto que empecé. Eso viene desde antes de Javier Milei. El ejemplo es lo que hice en mi ciudad, donde dejé un municipio con reservas millonarias, obras con recursos propios, orden y di las batallas contra la corrupción. Yo siempre estuve dispuesto, pero me cierran las puertas. Una persona que ganó una elección en su propio departamento y después no participás en ningún tipo de discusión... no sos valorado o te quieren dejar de lado. No me importa, voy a seguir mi propia carrera política y con las bases que planteé en Las Rosas.

Meyer, como publicó Letra P, es una suerte de pre libertario, con un discurso y acciones similares a las de Milei, pero que responde -al igual que Aleart- a Bullrich, no al karinismo que, en Santa Fe, lidera la diputada Romina Diez.

La relación con la senadora, y la distancia que Bullrich mantiene con Karina Milei, podrían explicar lo que Meyer define como un corrimiento.

Como base de su programa, en uno de los videos recientes definió a su proyecto como “anti falopa, anti corrupción, contra toda la mierda que queremos sacar de la calle”.