Salta: tres héroes de Malvinas fueron trasladados a un mausoleo tras 44 años en un nicho común

Los restos de Mario Rolando Alancay , Ramón Vicente Fabián y Bernardino Isidoro Campos a un mausoleo en Salta , tras 44 años en un nicho común. El acto marcó un reconocimiento visible a tres héroes de Malvinas caídos en 1982 durante el conflicto del Atlántico Sur.

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La ceremonia se realizó en el cementerio San Antonio de Padua y reunió a familiares, excombatientes y autoridades locales. Durante el acto, el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand , pidió disculpas públicas por la demora en el homenaje.

“Quiero pedir disculpas en nombre de todos por tanto tiempo que tuvieron que pelear por lo que les corresponde”, expresó frente a los presentes. “Haber dado la vida por la Patria merece ser reconocido y honrado”, dijo en un mensaje dirigido especialmente a los familiares, quienes acompañaron el traslado y permanecieron junto al nuevo espacio conmemorativo.

El mausoleo incluyó una estructura conmemorativa con llama votiva, mástiles y placas identificatorias. La ubicación, cercana al ingreso del predio, permitió jerarquizar la memoria de los soldados y facilitar su reconocimiento por parte de quienes visitan el lugar.

Las trayectorias de los tres soldados estuvieron atravesadas por distintos episodios del conflicto. Ramón Vicente Fabián, conscripto de 19 años, y Bernardino Isidoro Campos, cabo primero, integraban la tripulación del crucero ARA General Belgrano. Ambos murieron el 2 de mayo de 1982, cuando el buque fue torpedeado por el submarino británico Conqueror. El ataque dejó 323 muertos y se convirtió en el episodio más letal para las fuerzas argentinas durante la guerra, además de uno de los más controvertidos.

En tanto, Mario Rolando Alancay, cabo principal de la Armada Argentina, falleció el 3 de mayo de 1982 a bordo del aviso ARA Alférez Sobral. La embarcación fue atacada mientras realizaba una misión de rescate en el Atlántico Sur.

Los tres fueron reconocidos como héroes nacionales por la Ley 24.950, que distingue a quienes murieron en combate. Sin embargo, ese reconocimiento no se había reflejado durante décadas en el lugar donde descansaban sus restos.

Un nuevo espacio de memoria

El traslado al mausoleo estableció un punto de referencia dentro del cementerio y modificó la visibilidad de los caídos. El sitio quedó incorporado al circuito principal del predio, con señalización que permite identificar sus nombres y trayectorias.

La iniciativa generó un antecedente que podría replicarse en otras ciudades del país. Distintas voces destacaron la importancia de fortalecer los espacios de memoria vinculados a la guerra y de garantizar homenajes acordes a quienes murieron en combate.

El nuevo emplazamiento no solo resignifica el lugar físico, sino también el vínculo entre la comunidad y su historia reciente. La presencia de familiares y excombatientes reforzó el carácter colectivo de un homenaje que, tras más de cuatro décadas, logró saldar una deuda simbólica.