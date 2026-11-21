El presidente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe , Felipe Michlig , evaluó que Unidos debe repetir la fórmula encabezada por Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia para pelear la gobernación en 2027. Además, advirtió sobre el riesgo de las disputas internas y reclamó preservar los equilibrios de la coalición gobernante.

"Para mí, lo único seguro, en cuanto a candidaturas, es la de Pullaro como gobernador y creo que tiene que repetir la fórmula de 2023 con Scaglia. Esa definición ordena todo hacia abajo. Después, buscaremos los mejores exponentes”, traza como marco general de cara a las elecciones del año próximo.

El presidente del Senado insistió, además, en su desacuerdo con las primarias para elegir la candidatura a vice del gobernador Pullaro. "Si después hay una mayoría que opina otra cosa, tendré que acatar, pero en lo personal creo que Unidos tiene que tener una fórmula de gobernabilidad", dijo.

En esa línea de equipo ganador no se cambia, el senador por el departamento San Cristóbal rápidamente lanzó advertencias a propios y aliados: “Tenemos que ser muy cuidadosos, y principalmente el radicalismo —porque somos los que conducimos— en cuidar el frente”.

En una entrevista con el programa Tres Poderes de la señal RTS, Michlig marca el riesgo de que Unidos sufra la disputa interna que tuvo el Frente Progresista : "Todos creíamos que podíamos seguir adelante y que si se iba alguien, no importaba. Por las peleas internas, vino un gobierno que fue realmente un retroceso para Santa Fe que llevó adelante Omar Perotti . También fuimos responsables, como lo somos todos los dirigentes políticos de que hoy un outsider esté gobernando la República Argentina”.

La clave para la sostenibilidad del acuerdo oficialista, dice, está en resguardar los equilibrios: “no podemos pensar los radicales que podemos tener todos los lugares, pero también los otros sectores tienen que tener un sentido de ubicación y comprender que hay un proyecto político que hoy lidera Pullaro".

La puerta cerrada a La Libertad Avanza

Aunque hace poco tiempo afirmó que Unidos no debe "cerrarle las puertas a nadie", Michlig cuestionó a La Libertad Avanza porque ésta "no cree en el rol del Estado, en la obra pública ni en las inversiones para dinamizar la economía". En ese sentido, consideró que es el espacio libertario el que está cerrando las puertas y descartó un acuerdo con ese sector.

"Está claro que con ellos no podemos tener una coalición o una confluencia de ideas y de acciones que nos permitan enfrentar una elección en Santa Fe. Unidos va a seguir por su lado, tratando de incorporar otros partidos que piensen parecido a lo que nosotros estamos planteando", dijo tajante.

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Michlig fue muy crítico con el gobierno que lidera Javier Milei y trazó diferencias con la gestión de Pullaro en Santa Fe. "Estamos convencidos de que tenemos que actuar con responsabilidad fiscal, cuidando cada peso de los santafesinos, y lo estamos demostrando. Más de 2.500 millones de dólares vamos a invertir en obra pública en estos primeros tres años de gobierno".

"Por supuesto que duele que el Gobierno nacional brille por su ausencia, que recorte la coparticipación, producto de la actividad económica, pero lo que más duele también es que desfinancien las universidades, el suministro de medicamentos, la investigación. Si no tenemos los fondos necesarios para el Conicet, para el INTI, para el INTA, para las universidades que funcionen de la mejor manera, ¿qué país vamos a tener en el futuro?

En ese sentido, el senador afirmó que Santa Fe demostró que puede acompañar a la Casa Rosada en algunas medidas que considera necesarias, aunque sostuvo que existen cuestiones innegociables. Al respecto, destacó que la provincia puede sostener la obra pública, garantizar 185 días de clases, ofrecer una salud de calidad y avanzar hacia una caja de jubilaciones más sustentable. También remarcó que, tal como quedó establecido en la Constitución provincial, el sistema previsional no será transferido.

Santa Fe, más allá de la grieta

El dirigente radical aseguró que la construcción de una alternativa política para quienes no se sienten representados por Javier Milei ni por el peronismo es una posibilidad que contemplan distintos sectores del radicalismo, del PRO que no están vinculados con La Libertad Avanza y del peronismo federal. En ese marco, mencionó al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y recordó que esa fue la apuesta de Provincias Unidas.

En ese sentido, defendió la experiencia de 2025: "Porque no nos vaya bien en una elección, no vamos a dejar de lado la posibilidad de seguir intentando. Hoy la grieta solo beneficia al kirchnerismo y a La Libertad Avanza. Para el resto de los argentinos, es todo pérdida".

Michlig consideró difícil acompañar un espacio que calificó de reaccionario y que, según su visión, no busca el diálogo ni los consensos. Señaló que existen sectores que quedan excluidos y desamparados, aunque advirtió que resulta todavía más difícil volver atrás porque, considera, Argentina "perdió mucho" durante la era del kirchnerismo.

"El desafío es estructurar un proyecto que se pueda convertir en una alternativa seria y confiable para que podamos lograr la Argentina que nosotros entendemos es necesaria", cerró.