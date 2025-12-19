Sergio Berni pasó por Bahía Blanca y le plantó un competidor al intendente Susbielles

Pasó Sergio Berni por Bahía Blanca y desató un pequeño temporal político en el peronismo : dijo que Federico Montero , el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, es “una de las personas con mayor proyección política para 2027" en la Sexta sección electoral.

Desde el café Rodovia, una "parada técnica" que acostumbra tener en sus recorridas por la provincia, Berni conversó con La Brújula 24 y describió a Montero como "una persona con mucha capacidad de trabajo y con mucha responsabilidad política". "¡Pero va a entrar en quilombo con Susbielles!", le señalaron desde el estudio de la radio además de preguntarle si propone a Montero como candidato a intendente. La respuesta sobrevino con gambeta incluida: "No sé como candidato a qué", pero "no puedo no tener una reunión con él cada vez que viajo a Bahía Blanca".

Diplomado en Gestión de Riesgos para Emergencias y Desastres, y oriundo de Dorrego, Montero es un dirigente de confianza de Berni, quien lo sumó en marzo de 2024 al Ministerio de Seguridad bonaerense cuando era ministro. Hasta entonces, se había desempeñado como Director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio, tras haber sido electo concejal por Unión por la Patria en 2023 cuando Susbielles ganó la intendencia por apenas cuatro puntos.

La promoción de Montero por parte de Berni es uno de los tantos escollos posibles que debe afrontar Susbielles después de la inundación que azotó Bahía Blanca. Hasta 2027 lo esperan dos años con muchos desafíos, en un escenario donde la oposición ya tiene candidatos definidos.

Sergio Berni, aspirante a todo

Además de sus encuentros con dirigentes de la región del sudoeste bonaerense, y remarcar su "vocación por recorrer el territorio bonaerense", Berni no dejó pasar otro tema que lo tiene como uno de sus protagonistas: la elección de autoridades en el Senado bonaerense. Explicó que la Cámara “quedó tal cual la última sesión”, sin autoridades definidas, y que será necesario volver a sesionar “para normalizar el pedido de licencia de dos que se van al Ejecutivo”, en referencia a Gabriel Katopodis (Infraestructura bonaerense) y Diego Valenzuela (Migraciones nacional).

Y aunque negó un conflicto personal con Verónica Magario, reiteró que la vicegobernadora no se ajustó a reglamento en la sesión preparatoria del 8 de diciembre en el Senado. Esa vez, Berni le envió una nota a la presidenta del cuerpo en la que manifestó el "incumplimiento del reglamento" que indica que la preparatoria es una sesión sólo para incorporación de nuevos senadores y elección de autoridades de cámara, y no para otros temas como los pedidos de licencia que, según el exministro de Seguridad de Kicillof, debieran tratarse en sesiones ordinarias.

Berni es uno de los aspirantes a ocupar la estratégica vicepresidencia primera de la cámara alta, el lugar más importante en la línea de sucesión en la gobernación después de la presidencia del Senado. Esa votación quedó pendiente, sumida en el desacuerdo político que habita el bloque peronista, dividido entre La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro. El otro tema que se debate subterráneamente puertas adentro de Unión por la Patria es quién presidirá el bloque: Berni también se apunta, si no consigue la vice.