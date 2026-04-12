Federico Otermín acompañó a Mantegazza y pidió construir una alternativa en 2027

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, participó este sábado en San Vicente de la asunción de autoridades del Partido Justicialista local, donde respaldó a Nicolás Mantegazza al inicio de un nuevo período al frente del PJ del distrito. El acto sumó un capítulo más a la extensa recorrida territorial que el dirigente viene desplegando por la provincia.
En su discurso, Otermín definió a Mantegazza como "uno de los mejores intendentes del país, con un respaldo maravilloso de su gente y una referencia para muchos compañeros en la provincia de Buenos Aires", y fue más lejos: "Quiero que sepan que vamos a necesitar a Nico Mantegazza en el camino a construir una alternativa en el 2027".
El rol del peronismo
El jefe comunal lomense también trazó el eje político de su agenda itinerante: "Estamos recorriendo la provincia con la convicción de que, frente a un contexto difícil para nuestro pueblo, el peronismo tiene la responsabilidad de estar cerca, de cuidar y de construir comunidad". En esa línea, reforzó el respaldo al gobernador Axel Kicillof como presidente del PJ bonaerense.
Otermín dedicó parte de su intervención a la figura de Cristina Fernández de Kirchner "La metieron presa por el coraje con el que tomó muchas decisiones y enfrentó a los poderes instituidos". Convocó a la militancia a "seguir defendiendo a Cristina, porque es la mejor de todos nosotros y nunca la vamos a dejar sola".
Objetivo 2027
El cierre de su mensaje apuntó al horizonte electoral: "Seguimos trabajando para consolidar un proyecto que defienda a quienes más lo necesitan y promueva el desarrollo con inclusión en cada rincón de la provincia", afirmó Otermín, que en las últimas semanas recorrió Bahía Blanca, Patagones, San Nicolás, La Costa y Bragado.
La visita a San Vicente se inscribe en una agenda que Otermín despliega desde su rol como vicepresidente del PJ bonaerense e integrante del Consejo Nacional del partido, con foco en una posible candidatura a gobernador en 2027.